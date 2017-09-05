臺灣之光新北驕傲朱立倫見世大運選手頒發獎勵金

2017世大運上週三（8/30）圓滿落幕，中華隊總獎牌數達90面世界排名第3，創下參賽史上最佳紀錄，其中新北市選手拿下6金6銀5銅共17面獎牌，佔中華隊獎牌數超過1/5，朱立倫市長今（5日）早在市政會議前，與選手及教練見面並感謝他們的努力為臺灣爭光創造歷史，同時頒發獎勵金。

市長朱立倫表示，世大運6年的籌備、12天的競賽，帶給臺灣裡外滿滿的能量與感動，場場爆滿的觀賽民眾，不只為中華隊加油，也替各國選手加油，相信大家都感受到臺灣人民最強的熱情。新北市今年65位選手參加世大運，在跆拳道、舉重、射箭、桌球、羽球、網球、武術及籃球等競賽項目表現優異，藉著今天市政會議前頒發獎勵金，感謝新北市選手及教練為自己和國家的努力與付出，這次回家比賽我們一直都在，鼓勵選手們持續努力、發揮無限潛能，站上不同世界舞臺，為自己的運動生涯再創高峰。

體育處表示，本屆世大運新北市參賽選手，c除了在國內大小賽事勇奪佳績，更是國際賽事奪牌的常勝軍。其中，桌球女子團體組以新北市為班底，陳思羽、鄭先知及劉昱昕等不畏眾多勁敵拿下銅牌；跆拳道李晟綱2015光州世大運跆拳道品勢混雙組銅牌，這次憑主場優勢狠奪金牌；舉重選手洪萬庭曾在2016舉重亞錦賽奪銀，本屆世大運突破自我勇奪國際賽第一金；網球中華隊更是一舉拿下4金1銀2銅，其中，網壇老將詹詠然、詹皓晴姊妹，不負眾望奪下女雙金牌，而姐弟檔李亞軒及李冠毅延續今年全大運的好表現，獲網球女單銀牌及男團金牌，冠毅是本屆網球隊中最年輕的選手，個人賽時因身體不適仍在賽場上拼命奮戰，運動家精神贏得全場球迷的喝采。

此次奪得佳績的新北市選手，依據「新北市績優體育團體教練及個人獎助金發給要點」可獲得2萬至5萬不等的獎勵金。體育處進一步表示，為培訓及照顧新北市各競賽種類運動選手，新北市也編列訓練補助金，選手可於賽會結束後第4個月起向體育處提出申請。