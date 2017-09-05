SDN派送高畫質影音創新技術 世大運場域圓滿驗證

由SDN/NFV聯盟發起，中華電信與工研院、資策會、國網中心及網通廠商攜手合作『世大運場域試驗，SDN打造影音派送新境界』活動，運用SDN（Software Defined Networking，軟體定義網路）技術，驗證國內自主研發之SDN技術與軟硬體設備，自8/19世大運開幕日起，於台灣全區進行為期2週的高畫質影音派送服務驗證。

中華電信研究院自行研發SDN控制器實現視訊多點派送，即時推播比賽實況到台北、楊梅、新竹及台南四個展示點，相較於傳統網路直播須借助媒體伺服器或IP多播通信規約的做法，SDN視訊派送無須媒體伺服器及IP多播路由器，不但較低延遲也節省網路建置成本，整套系統經過2週實際測試，圓滿達成驗證目標！

中華電信研究院陳祥義院長表示：「利用台灣此次舉辦大型國際賽事的機會，中華電信與國內網通廠商合作，共同驗證SDN前瞻網路技術。運用SDN網路技術來即時直播多點派送賽事視訊，除可提昇視訊源頭端的頻寬使用效率外，也同時實現多點推播終端之目的。未來SDN技術不只可以降低網路建置成本，且可以更快速、彈性提供客戶高優質網路體驗，將成為下一代電信網路及資通訊網路的基礎。」

中華電信一直以來，盼能運用全新的SDN技術，促成國內SDN產業鏈的垂直整合；透過此次活動，驗證國內SDN軟、硬體產品的成熟度，電信業者未來將運用SDN技術提供更優質服務，將能加速台灣SDN應用服務商用化及產業發展。