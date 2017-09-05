普丁：北韓寧願窮到吃土也不放棄核武

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）近日北韓大動作的連續挑釁已引發各國領袖批評，美國4日表示將實施更嚴厲的聯合國制裁，俄羅斯總統普丁卻潑冷水說道，這對北韓無法起作用。

《BBC》報導，儘管普丁也曾表態北韓領導人這樣恣意的「軍事揮舞」恐帶來全球災難，卻認為制裁對北韓來說沒用，「他們寧願窮到吃土也不願放棄核武計畫。」意指北韓寧願被經濟制裁到缺乏糧食進口，仍不會對核武計畫收手。

普丁認為外交行動才是唯一正解。中國也呼籲應盡速回到談判桌上解決。

普丁在廈門舉行的金磚五國峰會致詞時表示，儘管他譴責北韓的核彈測試是挑釁行動，他也表明，「任何形式的制裁都無法起作用、也無效。」

普丁直白地說道，「他們寧願窮到吃土也不會放棄核武計畫，除非他們感到自身安全」，「而什麼能維持安全？國際規則的維繫。我們應該促進各方之間的對話。」

普丁還提到人道憂慮，若採取強硬行動，將有數百萬人受到影響，「制裁將不是最終辦法。」

然而，4日美國駐聯合國大使Nikki Haley曾說過，能以外交方式解決問題的辦法，只有更強硬的制裁；德國總理梅克爾也支持這項立場，認為有必要對北韓實施更多制裁。

這些制裁諸如禁止北韓出口、限制在北韓的投資、北韓航空的禁飛、限縮北韓人在海外工作的名額、凍結官方資產與旅遊禁令等，而對北韓的石油禁運則被視作最嚴厲的措施。

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