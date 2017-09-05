10個讓眼睫毛濃密又快速生長的小方法（下）

(台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導)女人們皆追求擁有一雙迷人放電的雙眼，而濃密又長的睫毛可為眼睛魅力加分不少，外國網站為廣大女性同胞整理了10項小方法，由保養和飲食做起，以達到增強睫毛健康和促進生長。

6. 綠茶

原理：綠茶富含抗氧化劑和多種維生素，因此被添加於許多防脫髮產品中。

方法：綠茶放涼後，將化妝棉浸濕其中後，塗抹在眼睫毛上，每天大約重複兩次。

7. 營養均衡

原理：體內若缺乏多種維生素，會提高頭髮和睫毛脫落。

方法：多吃富含蛋白質、維生素和脂肪酸的食物，例如：堅果、魚、肉、蛋和蔬果。

8. 塗抹凡士林

原理：凡士林成份單純不易致敏，又可滋潤睫毛。

方法：用手指或乾淨的睫毛刷沾取些許凡士林後，於睡前塗抹於睫毛上，但要避免塗到眼睛，早上睡醒後也一定要將睫毛清洗乾淨。

9. 塗油

原理：蓖麻油、椰子油和橄欖油富含脂肪酸，可維持睫毛健康和提供生長所需的營養。

方法：將一滴油滴在睫毛刷或手指上，於每日睡前塗抹在睫毛上；可依個人喜好選擇單獨使用一種油，或者多種營養油混合皆可。

10. 梳理

原理：梳理睫毛可增加血液循環和刺激睫毛生長。

方法：用乾淨的睫毛刷沾幾滴維他命E，每日大約梳理睫毛2次，每次持續5分鐘。

延伸閱讀：10個讓眼睫毛濃密又快速生長的小方法（上）