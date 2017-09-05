10個讓眼睫毛濃密又快速生長的小方法（上）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）擁有濃密捲翹的長睫毛是每個女人的夢想，為增長睫毛無所不用其極，從擦上睫毛增長液、戴假睫毛，到近幾年很夯的植、接眼睫毛，但這些方法使用不當多少會刺激眼睛和睫毛健康，因此國外網站整理出10項小方法，由保養和飲食做起，以達到增強睫毛健康和促進生長。

1. 避免每日化眼妝

原理：為了讓睫毛膏達到不脫妝、不暈染的效果，裡面所含的成分可能會讓睫毛乾燥，甚至傷害其強韌度。

方法：不要畫眼妝，讓睫毛每周休息1到2天。另外，睫毛膏開封後3-6個月內即要用完或丟棄，除了成分和效果易變質外，接觸到空氣和睫毛上油脂也易孳生細菌，甚至發霉。

2. 徹底卸妝

原理：在睡前徹底清潔睫毛上的灰塵、油脂和彩妝，以避免眼瞼、眼睛發炎感染和維持睫毛的健康。

方法：洗澡前，用眼唇卸妝產品或橄欖油徹底將眼皮和睫毛上的灰塵和彩妝去除，讓眼睛肌膚和睫毛可以清爽自由的呼吸。

3. 雞蛋面膜

原理：雞蛋富含蛋白質和維他命B群，有助於強化頭髮和睫毛，避免脫落。

方法：將一顆全蛋混合一湯匙的甘油或凡士林，塗抹於眼睫毛上，一周重複3次，持續數個月後即有顯著效果。

4. 按摩

原理：可加強營養吸收和刺激毛髮生長。

方法：將雙手洗淨後，滴幾滴橄欖油或椰子油於手上，按摩眼皮和睫毛五分鐘，方向為從上眼皮的眼頭到眼尾，順勢滑到下眼皮（臥蠶）的眼尾再往眼頭，剛好繞眼睛一圈，一周數次。

5.蘆薈

原理：蘆薈汁和果肉可提供頭髮和睫毛豐富營養，達到強化之效果。

方法：取一篇新鮮蘆薈葉，擠幾滴汁後塗抹於睫毛上，隔天起床後再做清潔。若想提升方法：可將蘆薈汁與蓖麻油或橄欖油混合後使用。

延伸閱讀：10個讓眼睫毛濃密又快速生長的小方法（下）