川普終止「追夢人計畫」  紐約、華盛頓二州擬提告

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國紐約州和華盛頓州今天分別誓言，若總統川普廢除「保護孩提時期非法入境移民免遭驅逐」(俗稱「追夢人」)的計畫，將對川普提告。

美國司法部於當地時間4日指出，司法部長塞申斯(Jeff Sessions)將於隔日上午11時將宣布終止這項「追夢人計畫」(Dreamers)，不會接受記者提問。但會給國會6個月時間通過替代立法。

「追夢人計畫」是2012年歐巴馬擔任美國總統時訂定的「童年抵達(美國)者暫緩驅逐辦法」(Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA)，根據這項計畫，16歲前被父母帶著偷渡到美國的兒童，可留在美國讀書或工作，不會被驅逐出境。

目前約有75萬無證移民因為追夢人計畫，得以留在美國。這些追夢人多數來自拉丁美洲，其中人數最多的是墨西哥。

對此，紐約州長古莫(Andrew Cuomo)和紐約州檢察長史奈德曼(Eric Schneiderman)在聯合聲明中表示，川普的行動可能會顛覆數十萬年輕人的命運，而這些年輕人從來都只把美國當作家鄉。



華盛頓州檢察長佛格森(Bob Ferguson)也揚言要採取法律行動。他在聲明中說，「我將運用手中所有的法律工具來捍衛華盛頓州數千名追夢人。」



佛格森和史奈德曼等20位檢察長7月曾致信川普，表示若川普終止「追夢人計畫」，將透過所有適當的手段來加以捍衛。



媒體報導，加州聖地牙哥大學近期研究指出，「追夢人」到美國的平均年齡為6歲，全部都沒有犯罪紀錄，其中91%有穩定工作。

而4日正值勞工節，大批工會成員走上舊金山灣區抗議，高舉「我們是追夢人！不是犯罪者」「我們就是要留下！」等標語，同時高呼口號「受教育而非被遣返」(education not deportation)，要求總統川普保留DACA，讓受益者能安心在美國讀書工作。