觀光局辦理三場單車之旅 推動花東縱谷九大自行車道

（台灣英文新聞／廖秋煌 台北報導）為推廣花東縱谷世界級地質景觀及單車旅遊環境，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處(縱管處) 配合「2017臺灣自行車節」分別於9月16日、23日及10月10日辦理3場次縱谷單車野餐日活動，今日(週二)並發表結合Google Map建置自行車道之電子地圖，為發展地質旅遊揭開序幕。

花東縱谷的九大自行車道為: 鯉魚潭環潭自行車道、羅山自行車道、玉富自行車道、光復自行車道、瑞穗自行車道、武陵綠色隧道自行車道、池上環鄉自行車道、鹿野龍田自行車道、和關山自行車道。

觀光局表示，花東縱谷位於中央山脈與海岸山脈之間，有秀古巒溪、花蓮溪及卑南溪貫穿，沿途山河景觀壯闊，又有成片稻田、油菜花海，自然景觀優美地形平坦，非常適合自行車深度旅遊。

縱管處林維玲處長表示，在台灣渡長假的最佳地點首推花東縱谷，而最佳的旅遊方式就是結合搭火車和騎單車，因為花東縱谷有綿密的自行車道。

為發展智慧觀光，林處長表示，縱管處已運用智慧科技，結合Google Map建置自行車道電子地圖提供遊客使用，讓遊客能透過手機掌握自行車道周邊景點、借問站、遊客中心、珍珠亮點等店家資訊，讓花東縱谷自行車旅遊環境更加完善。

林處長說九大自行車道各有優點，其中又以玉富自行車道以橫跨歐亞板塊和菲律賓海板塊最有特色。

觀光局表示，花東縱谷位於兩大板塊碰撞擠壓交界帶， 600萬年來持續推擠靠近，形成特殊聚合型地質景觀，世界唯一橫跨兩大聚合板塊以鐵路橋樑改建的玉富自行車道，為觀察板塊運動之絕佳地點，與玉里鎮公所及富里鄉公所合辦之首場活動將於9月16日在「玉富自行車道」舉行，遊客從玉里出發，一路沿著長達十公里的自行車專用道騎乘至東里鐵馬驛站，主辦單位以懷舊車占為主題，辦理園遊會、懷舊月台音樂會，想要體驗腳踏兩大板塊樂趣的遊客，千萬不要錯過。

緊接著9月23日與壽豐鄉公所於鯉魚潭合辦「鯉魚潭自行車環潭樂」、最終場配合106年國慶煙火首次在臺東施放，與臺東池上鄉公所共同主辦的「池上自行車騎車趣」訂在10月10日於池上大坡池辦理，活動將結合臺東的觀光飯店、民宿、旅館等業者推出連續第二天住宿可享五折優惠，相關優惠專案詳見雄獅旅遊通路。

今年3場次縱谷單車野餐日活動，自9月6日起開放網路免費報名，每場次各400名(池上場次500名)，報名完成後可選擇列印「報名憑證QR code」或「儲存憑證QR code」於手機，活動當日請自備自行車，於指定時間出示「憑證 QR code」加身份證件完成報到，即可獲得100元「園遊券」、活動紀念品、摸彩券等好禮，活動會場中也穿插音樂會、親子遊戲DIY體驗、解說導覽等，完騎後還有機會將縱管處開發，象徵兩大板塊聚合之花東板塊巧克力伴手禮帶回家! 現場報名的遊客完騎後也有機會獲得100元園遊券及摸彩券。

心動不如馬上行動，縱谷單車地質饗宴，不論地點是別具意義的玉富車道、湖光山色的鯉魚潭，還是被稻香圍繞的大坡池，騎乘單車穿梭其中，悠遊花東縱谷，是今年秋天您不能錯過的療癒雅景。相關活動詳情請至活動網站)或至「花東縱谷國家風景區管理處」官網、facebook粉絲專頁。