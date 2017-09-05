機長與副機長不能選擇一樣的餐點？

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）搭乘飛機時，全機乘客的安全全仰賴在駕駛艙的機長及副機長身上，當然他們執勤前，和一般乘客有著不同的規範。

比如說，機長可以在值勤時，要求與特定附機長一起工作，以及特定可進入機艙的空服人員，除此之外，航空業還有一個不為人知的規定，那就是機長與副機長在執勤時，不能選擇一樣的餐點。

在這個規則背後，其實存在著非常可理解的原因，若餐點出了問題（比如說導致機師食物中毒），另一名駕駛這時才不會受到影響，並接手另一人的工作。

當機組人員執勤時，某些航空公司會提供大家平常看不到也吃不到，僅供應機組人員的餐點「CREW MEAL」，也有些航空公司則是讓組員和乘客相同的餐點，不過機長跟副機長則是必須選擇不一樣的飛機餐，這個規則並非正式的官方規範，然而幾乎被大部分的航空公司所採納，另外，機師們在值勤前或是在機上值勤時，也需避免食用生魚片。

有趣的是，在選餐時，機長與副機長的職位也是優先考量因素。中國東方航空機師在接受CNN採訪時表示，通常機長的餐飲來自頭等艙，而副機長則是商務艙的餐點。

儘管機上食物中毒事件相當少見，但過去確實有發生過類似事件。在1982年，怡假字撥事頓飛往里斯本的航班上，十位機組人員因吃了機上西米露而食物中毒，其中包括了機長、副機長還有飛航工程師。最後該航班緊急折返波士頓，並未造成任何損失及傷亡。