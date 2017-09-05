用樂高創作阿拉伯文 埃及設計師顛覆阿語形象

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）阿拉伯文在歷史上曾經是「全球的語言」，廣泛被科學家、數學家、哲學家和詩人使用，是全球超過18億穆斯林的宗教語言、聯合國的官方語言之一，更是全球超過3億人口的通用語言，絕大多數居住在北非與中東。

但在過去數十年來，使用阿拉伯語的地區已逐漸縮減；如今更與恐怖組織牽扯關係而遭汙名化，當遇到機上乘客說阿拉伯語就有可能被趕下飛機。

這使此種語言在當代社會、校園的存在益發困難，也遭遇越來越多誤解。

美媒Quartz報導，一位埃及設計師Ghada Wali想要改變這種現狀，她自創用樂高積木排列出阿拉伯字體，方便學阿拉伯語的年輕人或外國人「玩出」自己的字母。

她的構想取名為「來玩吧」(Let's Play)，使用者可以透過這套系統讓樂高積木組成的字母發音，並窺見字母的演變。

Wali表示，一開始她是為了要研究拉丁文和阿拉伯文之間的發音與字母差異才開始做這項計畫，但最後她希望這套字母系統能讓人們開始解除對阿拉伯語的恐懼，創造一個更友善的環境，「而有什麼比樂高積木更純真、天真和有趣的呢？」

Wali解釋，「樂高是個永恆的玩具，你玩樂高、你也建造樂高」，透過她的計畫，Wali希望能讓那些想學阿拉伯語的人帶來無窮希望。

而這不是Wali第一次創作跟字母有關的實驗。去(2016)年她發明了Hierolatin字體，透過拉丁文字母介紹象形文字和古埃及圖解文字；另一項專案則是分析典型埃及電影海報的字母風格，以了解藝術創作與印刷風格的沿革。

她也做過一些專案聚焦在民眾對埃及人的文化與宗教刻板印象，她的專案「Meen Homma」就在阿拉伯世界掀起話題，有助於提升對性別角色、刻板標籤和種族歧視等議題的關注。

透過這些創作，Wali相信她能用字母設計改變世界，她將自己的創作視為「建築一塊塊積木以創造更好的世界」，而樂高計畫就是一種「視覺上的沉思」，她也希望未來這些設計能應用在其他語言上。

Wali說，「我的目的就是希望能改變語言的型態，改革教育體驗讓書寫與人們更緊密結合。」