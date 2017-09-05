習近平該如何收服金正恩？ 專家：中斷石油供應

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）北韓最近乖戾行徑恐怕已引起中國國家主席習近平的不滿。《金融時報》報導，近日來金正恩的大動作挑釁已經兩次讓習近平臉上無光，習近平可能採取的回擊動作恐替北韓經濟帶來負面威脅。

3日北韓進行氫彈測試，當時中國正於廈門舉辦金磚五國領導人峰會，被習近平視為今(2017)年度最重要的國際事件之一，但金正恩的攪局奪走了國際與峰會焦點。

該次測試使北韓本土發生6.3級地震，領土接壤的中國吉林、延吉、長春市等多地也都有震感。當晚，中國環保部也表示將監測該地是否有輻射外洩。

此前，上週北韓才剛發射一枚彈道飛彈飛越日本上空落入太平洋，被視為對日本及其盟國美國的極大挑釁。對此，美國總統川普發言批評，「北韓是個流氓國家，已對中國帶來巨大威脅和羞辱，中國嘗試協調北韓問題卻難以成功。」

英國《衛報》報導北京的清華-卡內基全球政策中心的北韓專家Zhao Tong的說法，他認為若習近平要回擊北韓，有幾種工具可以使用。

首先是嚴加限縮北韓出口的絲綢與服飾，因為絲織品與服飾是北韓目前最重要的外匯來源。其次，中國政府也可以配合限制或全面禁止多達10萬名北韓的海外勞工，包含中國境內。

第三也是最劇烈的手段，就是切斷北韓的石油供應。Tong認為若真的切斷油管，將帶來不可回逆的後果。不只這些老舊油管可能因不再使用而腐蝕或破裂，更恐癱瘓北韓經濟、甚至金正恩政權，恐怕會讓距離北韓僅幾百公里的北京引發難民與國安危機。

《金融時報》也分析，習近平回擊北韓最有力的工具之一就是中斷石油供應。根據與中國外交決策人士親近的消息來源指出，儘管北韓的挑釁行為恐中斷石油供給，但這還是最下策，「在此之前，希望川普與習近平本身的言語威嚇能收效果。」

國際危機小組的專家Michael Kovrig也同意此說法，「中國會把制裁視為對囂張行徑的懲罰，而不是達到裁軍的手段」，不過他懷疑中國是否真會阻斷石油供給，「因為這可能引發北韓經濟危機與更進一步的報復。」

對此，有外媒引述平壤消息來源表示，金正恩預期受到國際更嚴厲制裁，幾個月前已開始下令儲存100萬噸燃油。報導指出，金正恩4月作出決定後，平壤有大量加油站突然關閉、油價也隨之大漲，凸顯官方人為操縱燃油供應的可能性。

除了上述的廈門金磚五國峰會受到北韓影響外，今年習近平的另一件大事，5月舉辦的新絲綢之路論壇也同樣因為北韓測試中程彈道飛彈而被奪走新聞版面。

儘管習近平在3日的大會致詞上沒有明確提到北韓情勢，但他曾說，「恐怖主義、電腦駭客和其他威脅正對這世界帶來陰影。」

對習近平來說，金正恩頻頻惹出的困擾與難堪令他十分煩擾，因為他對這位年輕領導人本來就反感。

前美國駐華大使Max Baucus在接受BBC專訪時曾說過，「我所聽過習近平說出最貶義的詞彙，就是他在描述金正恩時。他真的不喜歡那個人。」