意圖顛覆政府？ 柬埔寨反對黨領袖被捕

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）上百名全副武裝的警察，在週日(3日)突襲了柬埔寨最大反對黨柬埔寨救國黨(CNRP)黨主席金速卡(Kem Sokha)，並以「叛國」為由將其逮捕，今天法院發表聲明，表示他將被以「與外國人私通」的罪名起訴。

根據與政府關係密切的《新鮮新聞》(Fresh News)報導，網路流傳著一部影片，影片中，金速卡在澳洲對支持群眾發表演說，表示正與美國人合作制定顛覆政府的計畫，這部影片很快地驚動了政府，警察在影片曝光後幾小時傾巢而出，以間諜罪和叛國罪的罪名逮捕了金速卡。

首都金邊的法庭在今(5)日指出，金速卡在1993年到2003年之間利用美國人做後盾，企圖顛覆現任柬埔寨首相洪森(Hun Sen)政府，被以柬埔寨刑法第443條，「與外國人私通」的罪名起訴。如果起訴調查屬實，金將面臨最高30年的有期徒刑。

洪森在逮捕發生後幾小時的一場演說上表示，如果救國黨意圖包庇金速卡，他將被迫將反對黨解散。不過柬埔寨政治觀察家認為，為了在即將到來的選舉塑造出「公平競爭」的假象，洪森應該不會解散救國黨，因為一個嚴重受創、苟延殘喘的反對黨，才是對他最有利的選擇。

金速卡被逮捕的消息傳出後，立即導致國際輿論譁然。歐盟率先譴責柬埔寨政府的行為，基於金速卡本身是柬國國會議員，依法擁有免責權，要求政府立刻釋放金速卡；另一方面，美國國務院也發表聲明指稱政府的行為具有「強烈的政治動機」，美國對此嚴重關切。

聯合國人權高級專員侯塞因(Zeid Ra'ad al-Hussein)則說，他對於政府的行為表示擔憂。

今年稍(2017)早，洪森挾帶執政黨柬埔寨人民黨(CPP)在國會中的多數席次，推動立法賦予政府更大權力，讓政府可以因為一些極為模糊的原因隨意逮捕反對黨政治人物，金速卡的逮捕在新法通過後，可說是完全合法。

雖然遭到拘留，金速卡仍然利用其他管道把他想傳達的消息散播給外界，他的推特帳號以他之名推送了一則消息：「我雖然失去自由，但願柬埔寨的自由長存。」