北韓危機升溫 南韓民眾呼籲「自產核武」

(台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導)北韓在3日試爆的核彈規模空前巨大,引發了芮氏規模6.3的大地震,甚至影響了中國的東北地區,隨著外界懷疑北韓已經擁有氫彈,一些南韓的媒體鼓譟,要求南韓政府「硬起來」,也利用核武跟北韓叫板。

南韓第二大報紙《東亞日報》在昨(4)日刊登了一篇社論,表示朝鮮半島的情況已經有了鉅變,由於現在的狀況已經從「朝鮮半島非核化」轉變為「南韓非核化」,韓國現在無法完全依賴美國的核子保護傘和軍事干預,應該發展自己的核武抗擊北韓,才能自救。

理論上,根據1974年美國與南韓簽訂〈123協議〉(123 Agreement),美國以提供南韓必要技術還有必要的軍事協助,換取了南韓的核能技術僅止於民間用途的承諾,不能開發核武。現階段大概有3萬名美軍士兵駐紮在南韓,南韓更是處於美軍的核武保護傘之下。

不過美國總統川普在上任前曾表示,他支持日本、韓國發展自己的核武自保,雖然很快川普就改口說他沒有說過,韓國媒體可不這麼認為,他們引用莎士比亞戲劇《約翰王的生死》(King John)中的名句,要政府「以火攻火」,用核武對付北韓的核武。

韓戰結束後,美國的核武曾短暫部署在南韓,南韓前總統朴正熙更曾祕密開發核武,不過在1991年兩韓發表公開聲明,保證讓朝鮮半島處於非核狀態後,美國就撤出了核彈,在此之後,朝鮮半島就一直維持無核武的狀態,直到北韓進行了第一次核子試爆。

根據去(2016)年的一次民調顯示,韓國上下大約有60%的民眾支持政府開發核武,60歲以上的韓國人更是一面倒的支持「以火攻火」,一些年輕人在接受訪問時則說,長年來的外交口水被證實沒用,他已經準備好上戰場,以終止國家分裂的狀態。

住在38度線附近的南韓民眾Woo Jong-il也說,中、俄等朝鮮半島四周的國家都有核彈,現在連北韓這個貧脊的國家都有了,憑什麼南韓不能有,他指出,現在的路只有兩條,美國如果不給南韓核彈,南韓就自己開發,以此對抗北韓。

不過與南韓情治單位關係密切的智庫,南韓國家安全戰略機構東亞中心(Centre for north-east Asia at the Institute for National Security Strategy)的負責人Park Byung-kwang認為,由於國際條約的制約,比起自己開發核武,現在最直接、有效的作法,應該是促成美國重新在韓國部署戰術核彈。

他說,而且,相較於聯合國制裁對北韓的影響似不痛不癢,南韓經濟幾乎完全依賴全球貿易,一旦因擁核武受到經濟制裁,將嚴重打擊經濟。