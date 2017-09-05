北韓危機升溫 南韓民眾呼籲「自產核武」

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）北韓在3日試爆的核彈規模空前巨大，引發了芮氏規模6.3的大地震，甚至影響了中國的東北地區，隨著外界懷疑北韓已經擁有氫彈，一些南韓的媒體鼓譟，要求南韓政府「硬起來」，也利用核武跟北韓叫板。

南韓第二大報紙《東亞日報》在昨(4)日刊登了一篇社論，表示朝鮮半島的情況已經有了鉅變，由於現在的狀況已經從「朝鮮半島非核化」轉變為「南韓非核化」，韓國現在無法完全依賴美國的核子保護傘和軍事干預，應該發展自己的核武抗擊北韓，才能自救。

理論上，根據1974年美國與南韓簽訂〈123協議〉(123 Agreement)，美國以提供南韓必要技術還有必要的軍事協助，換取了南韓的核能技術僅止於民間用途的承諾，不能開發核武。現階段大概有3萬名美軍士兵駐紮在南韓，南韓更是處於美軍的核武保護傘之下。

不過美國總統川普在上任前曾表示，他支持日本、韓國發展自己的核武自保，雖然很快川普就改口說他沒有說過，韓國媒體可不這麼認為，他們引用莎士比亞戲劇《約翰王的生死》(King John)中的名句，要政府「以火攻火」，用核武對付北韓的核武。

韓戰結束後，美國的核武曾短暫部署在南韓，南韓前總統朴正熙更曾祕密開發核武，不過在1991年兩韓發表公開聲明，保證讓朝鮮半島處於非核狀態後，美國就撤出了核彈，在此之後，朝鮮半島就一直維持無核武的狀態，直到北韓進行了第一次核子試爆。

根據去(2016)年的一次民調顯示，韓國上下大約有60%的民眾支持政府開發核武，60歲以上的韓國人更是一面倒的支持「以火攻火」，一些年輕人在接受訪問時則說，長年來的外交口水被證實沒用，他已經準備好上戰場，以終止國家分裂的狀態。

住在38度線附近的南韓民眾Woo Jong-il也說，中、俄等朝鮮半島四周的國家都有核彈，現在連北韓這個貧脊的國家都有了，憑什麼南韓不能有，他指出，現在的路只有兩條，美國如果不給南韓核彈，南韓就自己開發，以此對抗北韓。

不過與南韓情治單位關係密切的智庫，南韓國家安全戰略機構東亞中心(Centre for north-east Asia at the Institute for National Security Strategy)的負責人Park Byung-kwang認為，由於國際條約的制約，比起自己開發核武，現在最直接、有效的作法，應該是促成美國重新在韓國部署戰術核彈。

他說，而且，相較於聯合國制裁對北韓的影響似不痛不癢，南韓經濟幾乎完全依賴全球貿易，一旦因擁核武受到經濟制裁，將嚴重打擊經濟。