賴清德接閣揆　蔡英文記者會致詞全文　

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）總統蔡英文周二上午召開記者會，在行政院長林全及台南市長賴清德陪同下，宣布賴接任行政院長。以下為致詞全文：

我要在這裡正式宣布：行政院林全院長已經在昨天請辭獲准，新任行政院長將由台南市長賴清德市長接任。今天兩位都在現場，代表我們新舊內閣的溝通和交接，沒有任何問題，所有的改革工作，都會繼續推動。

在立法院第三會期結束以後，林院長建議我，可以考慮在適當的時機，對內閣進行重新布局，打造下一個階段的行政團隊。

對於這個建議，我對他說，這還需要全盤地考量。而林院長之後參與了整個思考的過程。他事事都為接任者考量，也堅持要把最困難的工作，在他任內可以盡量完成，他都要盡力去完成，讓接任者可以全力衝刺。

在討論的過程當中，我們也跟賴市長多次交換意見，希望能夠讓內閣在最短的時間內無縫接軌。

前天，林院長正式向我提出辭呈。我感到非常不捨，一方面，我不捨他這多年來與我並肩作戰的情誼；但另一方面，我也不捨他這一年多來，接下這份重責，為了國政日夜辛勞。所以，我尊重他的意願，也同意了他的請辭。

林院長是個無私的人，為了讓民進黨可以重返執政，他在總統大選前，扛下了政策規劃的重任；為了讓這些政策能夠付諸實行，去年選後，我拜託他擔任我任內的第一位行政院長，他也義無反顧，擔起這份責任。

萬事起頭難，興利除弊的工作是千頭萬緒，有再多的理想和主張，也不會在就任後自動就完成。我知道在這個過程中，他吃了很多苦，但是他有很高的IQ和EQ，把人民關心的重要施政，一件一件地鋪上了軌道。

林全院長也是有風骨的人。他不愛炒政策短線，不愛譁眾取寵，所有的規劃，都依照短中長程，按部就班來做。

這一年多的期間，林全院長所率領的內閣，推動五加二產業計畫、能源改革、轉型正義、年金改革、前瞻基礎建設，以及司法改革。也將社會住宅、長期照顧、托育、空污整治、反毒、食安等政見，轉化為具體的施政計畫。

上星期，稅改方案也正式出爐，林院長本人昨天還在開稅改和公司法的會議。這就是林全院長的風格，在任的每一天，他都全力以赴，他下午還要繼續開會。我相信，他的努力，會成為接任者最寶貴的資產，台灣人民一定會逐步看見成效。

在這裡，我要謝謝林全院長。我要謝謝他，願意為改革兩肋插刀，替新政府的施政確立了路線、啟動了改革、貫徹了價值。你的三項使命都做到了，真是非常感謝。

內閣就像是接力賽，一棒接一棒，每一棒都很重要。在林內閣這段期間，政策規劃大致就緒，人事布局也趨於穩定，接下來就是全力衝刺的時候。所以今天，我要正式向大家介紹，即將接任行政院長的賴清德市長，也感謝他願意接下這個艱鉅的挑戰。

賴市長的學經歷，不需要我多做介紹。他從醫界轉入政壇，表現一直是備受肯定。他過去是四連霸的優質立委，現在是五顆星的優質市長，相信未來，他也一定是一位稱職傑出的行政院長。

在林全院長建議我思考重新布局之後，我們有許多次交換意見。接下來執政團隊的重心，將逐漸從「規劃」轉為「執行」，那麼，賴市長就是最適當的接棒人選。

從民意代表到第一線的地方首長，賴市長 能夠掌握民意脈動，快速回應社會需求。他優異的執行力，過去這幾年來，大家都有目共睹。

賴清德內閣是一個怎麼樣的內閣，這個問題，我將留給新的閣揆自己去定義。不過，我相信，他過去的魄力將會展現在中央的施政上。改革方向已經很清楚，賴清德院長將會帶領行政團隊，排除萬難，全力衝刺。

對於下一個階段的內閣，我有幾項期許：

第一、加速執行，攸關產業結構轉型的，五加二產業創新計畫。

第二、有效率地執行前瞻基礎建設計畫，帶動全面性的投資成長。

第三、持續強化勞工安全以及福利，並保持在經濟轉型中，產業所需的人力和彈性。

第四、全力執行能源轉型計畫，確保供電 穩定，落實非核家園。

第五、接續完成稅改工作，以及各項已經啟動的改革工程。

第六、加速執行長照及托育計畫，積極因應人口老化及少子化的社會趨勢。

第七、強化政府國家發展的整體規劃，有效管控各項計畫的執行進度和預算效能，減少財政上不必要的浪費。

這七項工作，林全院長都已經打下基礎。現在，就要借重賴市長、未來的賴院長的魄力，來加速改革、建設國家。

最後，林院長，我要再一次對你說聲「謝謝」，謝謝你願意在執政初期最辛苦的期間，承擔最吃力不討好的閣揆工作。希望你在卸下重擔後，能有時間多陪伴家人，並且看著你打下的基礎，在接任者手中逐步開花結果、看見成效。

但是，這並不是表示我同意你離開團隊，這只是角色的調整，我相信你未來，還會繼續協助，並且守護執政團隊。

未來的賴院長，有豐富的民意機關和地方 執政的歷練，在人格、在能力上，就和林院長一樣，都是我可以放心交付任務的對象。

我有信心，賴院長已經準備好，可以接下這一棒，帶著行政團隊向前衝刺，加速台灣的改革和轉型，交出好成績，不會辜負國人的期待。

最後，謝謝大家，請大家給林院長掌聲，也給新內閣團隊加油。謝謝！