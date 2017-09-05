蔡英文：不捨林全　未來借重賴清德展魄力執行政策

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）總統蔡英文周二上午召開記者會，在行政院長林全及台南市長賴清德陪同下，宣布賴接任行政院長。

蔡英文：一年多來並肩作戰情誼 感到非常不捨

行政院長林全在周一投出震憾彈表示請辭獲准，總統府也證實蔡英文「勉予同意」。在周二記者會上，蔡總統表示，林全在總統大選前扛下國策規劃的重責大任，也願意接下她任內首位行政院長，但畢竟新政府上任挑戰多，林全承擔最吃力不討好的工作，為了國政日夜辛勞。

蔡總統指出，林全院長把社會住宅、長照、托育、食安及反毒的政策轉化成具體的計劃，在任的每一天都全力以赴，完成交辦的任務，台灣人民也看見具體的成效。

最後蔡英文強調，同意林全請辭並不代表她允許林全離開團隊，希望他能繼續守護這個團隊。蔡也相信賴準備好了，帶領團隊向前衝刺，能不負國民期待。

蔡英文：賴清德資歷及魄力 有利下階段施政執行

談到賴清德，蔡感謝他願意接下此艱鉅的任務，表示相信以他的資歷，會是稱職的行政院長；接下來執政團隊的重心，將會從規劃轉為執行，而賴市長能夠掌握民意脈動，快速回應社會需求，加上過去的魄力，相信有利下階段中央政策的推行。

蔡英文也交付新任閣揆賴清德七項任務，包括：一，加速「五加二」產業創新計畫帶動台灣產業結構轉型；二，有效執行「前瞻計劃」帶動投資；三，確保產業轉型的人才培養和彈性；四，確保供電穩定；五，接續稅改工作以及啟動的改革工程；六，強化長照托育計畫；七，減少財政上不必要的浪費。蔡英文強調，七項任務林全已打下基礎，接下來要借重賴清德的魄力來加速改革建設國家。

林全：像參加畢業典禮

林全院長在記者會上致詞時表示，此刻心情像參加畢業典禮，也感謝蔡英文給予的支持與包容。林全也致謝行政院執政團隊、立法院長蘇嘉全及黨團、非政府的民間人士參與規劃等，讓政策計劃更能符合大眾期待。最後林全感謝賴清德願意接下重擔，讓交接順利進行，把尚未完成的工作做的更完善。

賴清德在記者會上致詞感謝蔡總統的信任，也向林全院長表達謝意，讓他有機會承擔此一更大的責任，未來將依其經驗務實的來推行政策。