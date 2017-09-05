衣索比亞　台灣人素食連鎖餐廳發光

（台灣英文新聞／李佳 阿迪斯阿貝巴 採訪報導）衣索比亞與台灣的距離大約有八千多公里，而在這幾乎看不到亞洲人的國家，會有台灣人以及台灣料理嗎 ?

答案是有的，其中一家還是素食餐廳，它座落在首都阿迪斯阿貝巴 ( Addis Ababa ) ，是一家純素連鎖餐飲。

​

圖為愛家餐廳周心悅老闆與記者李佳。（台灣英文新聞特約記者李佳攝影）

由於生活條件挑戰多，在衣索比亞的台灣人確實不多，有的來這裡擔任國際志工，或是配合海外出差短期工作。不過在當地，竟然有台灣人開設餐廳。這家由愛家國際餐飲在衣國開設的素食餐廳，受到了清海無上師的啟發所創設，主要以亞洲美食為主，當然也結合當地人最愛的食物「Injara」及異國美食，所以客群相當的多，不僅亞洲人可回味家鄉的滋味，也讓當地人品嘗到台灣美食佳餚。

不過一定有許多人疑惑，那台灣食材以及廚師哪裡來呢 ?

周老闆表示，每幾個月就會回台灣帶些醬料及食材，她也傳授料理技術給當地廚師，給予他們機會讓他們慢慢學習。

愛家餐點-酸湯麵。（台灣英文新聞特約記者李佳攝影）

周老闆是新竹的客家人，談到家鄉，思念之情溢於言表。「看到來衣索比亞的台灣人，就好像看到自己家人一樣 ! 」她說到。 一人從台灣遠赴到非洲開餐廳，為的就是想把這份愛心與「吃素」理念傳達到更多地方，讓更多人知道吃素是多麼健康又幸福。

愛家素食餐廳菜單。（台灣英文新聞特約記者李佳攝影）



