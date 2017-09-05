台灣眾星級旅館齊聚國際接軌 觀光局：準備好了！

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）星級旅館評鑑制度在世界上發展依照各國歷史、文化及國情考量標準各有不同，而具有國際性的星級評鑑制度至少11種以上。台灣於2009年參考美國AAA評鑑制度結合國內產、官、學界意見實施星級旅館評鑑，相較旅館業發達的法國也只比其晚五年，經過數年的宣導推廣與實踐，也應國際趨勢及全球化考量數度修正。

今年歷經歐洲恐攻、陸客旅遊轉型及南向開發政策等多種國內外因素，台灣觀光產業出現了市場板塊位移的現象，然而，台灣如何站在最有利的位置展現亮度，讓全球觀光人流匯入台灣？對此，觀光局旅宿組表示：「星級旅館制度在交通部觀光局推廣下已見落實，在質量具規模的此時，帶領優質產業於國內與國際多線接軌將成為交通部觀光局下一步的政策之一。」

台灣成功舉辦國際賽事 帶動推廣星級旅館全面點燃觀光聖火

以當今正火紅的世大運為例，全台湧入將近八千多名外國旅客，在入住旅館選項上，星級旅館評鑑應為國際旅客參考的重要指標。

2017年星級旅館宣傳推廣重點結合國內外電商、網路社群領袖、信用卡等國際銀行金流系統及數位旅遊平台等大規模無空間隔閡與24小時資訊零時差的縝密宣傳，養精蓄銳質量已穩定的台灣數百家星級旅館已準備好開始向全球發光。

首次五大旅遊電商、五大信用卡公司通力合作導入業務輔助

全台近500間星級旅館首度與國內五大旅遊電商龍頭包括 雄獅旅遊 、 燦星旅遊 、 易飛網 、 可樂旅遊 及 東南旅行社 力挺台灣旅館優化，認為也有利於銷售通路的良性發展，同時全台五大信用卡數位消費也在此次導入業務輔助的雙邊商業模式；首次同異業結盟合作接受交通部觀光局邀請輔導已成熟發展星級旅館。

當紅網路意見領袖亦受邀星旅30任務 ，正確宣導各星等

觀光局今年邀請台灣30位網路名人各擁鐵粉數十萬，來體驗「星旅30任務」，挖掘更深度的旅館主題特色，利用po文、直播、活動，如真人實境般迅速將第一手心得傳達給網友並鼓勵轉傳分享。