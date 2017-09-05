恆春搶孤晚間登場 中外32隊競逐冠軍

有142年歷史的恆春豎孤棚（搶孤）活動，今晚在恆春東門城外舉行，預計晚間9時擲筊決定開賽時間，在地隊伍與去年宜蘭搶孤冠亞軍、首次參賽的新加坡隊等中外32隊競逐冠軍。

今年參賽者仍以恆春半島在地隊伍居多，去年冠軍大光觀林寺、亞軍大光社區、去年宜蘭頭城搶孤冠軍羅東鎮公所、亞軍宜蘭頭城杏輝藥品隊都報名參加；恆春8冠搶孤王陳進興擔任首次參賽的新加坡隊教練。

爬孤棚競賽32支隊伍一起進行，以疊羅漢方式將隊友送上塗滿牛油的孤棚柱，爬孤棚者用布條刮去牛油，再把布條綁在柱子上，踩著布條攀爬，由於牛油柱很滑，參賽者常爬上去又滑下來，比賽考驗參賽者的體力、耐力、技巧及團隊合作。

去年大會發給攻頂手用麻繩攻頂，因摩擦力大，冠軍隊只花5分鐘就攻頂，今年將改回傳統布條。

恆春豎孤棚競賽將在今晚9時擲筊求得「好兄弟」同意後展開，通常多在晚間9時30分開始競賽，競賽活動前有藝人王中平、張秀卿及孔鏘等人的表演，並且有撒祭品的活動。

恆春鎮長盧玉棟表示，相傳清朝時沈葆楨廣招中原人士到恆春開墾，許多單身者過世後沒人祭拜，恆春居民每年中元節普渡，「孤」是指濟助孤貧的祭品，恆春城內的有錢人將普渡祭品撒放給城外窮苦百姓，百姓們搶祭品時常發生鬥毆或受傷，於是改以豎孤棚（爬孤棚）競賽來獲得祭品。

恆春鎮公所指出，搶孤活動在日治時代一度停辦，直到民國40年後，以舉辦3年、停辦3年的方式恢復舉辦，因常吸引許多觀光客，民國96年擴大為國際觀光活動，改為每年舉辦。

歷次搶孤比賽規模由4支孤棚柱擴增為36柱，保留中央4柱給「好兄弟」攀爬，32支開放爬孤棚競賽，也開放給外縣市及外國人參加，歷年吸引泰國、非洲、法國、美國、香港等在台的外國人士參加，今年有新加坡隊參加。