賴清德臉書po文細數台南震災重建  未提閣揆

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院長林全請辭獲准，內定由台南市長賴清德接任。一整天都未回應此事的賴清德，晚間在臉書po文細數0206台南震災復建。

雖然他隻字未提入閣，但網友留言都緊扣時事，有人恭賀「期待賴閣揆」，也有網友說「千萬要做滿」。

賴清德提到0206台南震災，他感謝各界熱心捐輸善款，「我們本著最大照顧誠意與在公開透明機制下，善用資源，協助受影響民眾恢復正常生活」。

他指出，其中幾個指標性工程已經完工，包括文和街重建工程；而維冠、幸福、大智市場重建也將陸續於今(2017)年底動工、預計2020年完工。另外土壤液化改良、受損建物補助及復建也已經完成。

賴清德表示，震災後紅黃單危險建物計564棟，除產權複雜者外，補助款已發放完畢。建議拆除共138棟，有重建意願者已重建完成45棟、重建施工中37棟、準備重建16棟，無重建需求40棟。

而需修復或補強共426棟，除少部分因產權、訴訟等因素外無法立即修繕外，其餘421件已修復完成。

在土壤液化區受損建物補助及修復進度，共計95幢930戶申請頂升扶正及地質改良，已全數施工完成。

在老屋健檢方面，6樓以上集合住宅符合條件計申請108件、透天住宅符合條件計申請99件都已全數完成初評，讓民眾能免於地震的恐懼。

底下留言，儘管有網友批評賴清德拋棄台南市長任期，未能做好做滿，但也有台南市民不捨卻給予祝福，希望「能將理念發揮，帶領台灣走出框架與格局。」