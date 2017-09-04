一次揭開化妝品常見五大廣告話術

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣夏季氣候炎熱潮濕，紫外線指數飆升，膚況三不五時出問題，肌膚暗沉、出油、長粉刺痘痘更是家常便飯，市面上各式食品、化粧品推陳出新，廣告滿天飛，消費者荷包瘦翻天，廣告常宣稱「活化DNA再生修護、4天即可發現暗沉的膚色白了一個色號、醫療級…」等內容，但到底哪些是誇大不實廣告常見的話術呢﹖民眾應該要具備那些基本常識保障自身權益呢﹖

[迷思一] 化粧品可以達到「活化DNA，再生修護」的功能嗎?

化粧品是用來潤澤髮膚、刺激嗅覺、掩飾體臭、修飾容貌之物品，「活化DNA，再生修護」不屬於化粧品效能宣稱，所以也不具備這樣的功能。

[迷思二]化粧品可能去除已經生成的痘痘及痘疤嗎?

目前含藥化粧品基準中硫磺、水楊酸等成分，限量濃度下添加於化粧品中，以含藥化粧品管理，該類產品雖具有面皰預防的功能，但並無法去除已生成之痘痘；另外，痘疤的成因很多，一旦產生痘疤，無法透過化粧品把它消除的。

[迷思三] 化粧品可以跟醫美達到一樣的功效嗎?

化粧品不可能達到整形外科的功能，而醫療美容是屬於醫療行為，需要由醫師及醫療專業人員執行，且有很多都是具有侵入性的，所以化粧品當然無法達到一樣的效果。

[迷思四] 食用食品可以美白嗎?

食品主要是提供人體所需要的熱量及營養素，雖然維生素E、B1、B2及菸鹼素等營養素具有維持皮膚健康之功能，但仍不能達到美白的功效。

[迷思五] 食用食品或使用化粧品可以在短期內立即見效嗎?

調節生理機能、維持健康都需要長期維持良好的習慣及正常的生活型態，所以廣告宣稱「3天有效」、「5天效果看的見」等語，都是誇大不實的。

想要擁有水噹噹、幼咪咪的肌膚，不是單靠保健食品或保養品就可以達到的，除了肌膚需要適度清潔、保濕、防曬，還要注重營養均衡、規律運動，以及良好的生活習慣。食藥署呼籲民眾，凡是廣告內容太神奇、太吸引人的，務必「停看聽」：停-冷靜思考是否確實有需要及對健康是否有幫助；看-閱讀包裝標示上之相關資訊；聽-請教醫師或營養師等專業人員之建議，才能正確選購真正對自身狀況有助益的產品。