熱帶性低氣壓影響  5、6日花東恆春半島有雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局指出，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓不排除形成颱風，明(5)、後(6)天將為花東及恆春半島帶來較強陣風，並有大雨發生機率，不過這股熱低壓的未來動向還需要持續觀察。

中央氣象局指出，今(4)天下午2時中心位置在鵝鑾鼻東南方約900公里海面上的熱帶性低氣壓，未來有可能發展為今(2017)年第17號颱風「谷超」。未來將朝西北往台灣東南部海面接近，不排除發布海上颱風警報的可能性。

氣象局表示，依據最新觀測資料，熱帶性低氣壓未來發展空間有限，若增強為颱風將接近輕颱下限，。

氣象局提醒，受外圍環流影響，明、後天花東及恆春半島將有較強陣風，並有大雨發生機率；其他地區大多為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，沿海地區也可能出現強陣風。

而該低氣壓週三、週四距離台灣較近，屆時除南部地區及東南部地區仍有短暫陣雨，午後北部、東北部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨。但因大氣環境不利其發展，預料將減弱為熱帶低壓，也請民眾注意氣象局最新資訊。

氣象局表示，隨著輕颱瑪娃昨晚登陸中國廣東，今天除南部一整天有短暫雨，其他地區大多為多雲，各地高溫約31至33度，沒有下雨時較為悶熱。

明起到至周四除了東部及恆春半島以外，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，降雨區域以各地山區及北台灣靠近山區平地為主，各地恢復為悶熱的天氣型態，高溫約32至34度。

周五至周日太平洋高壓有減弱趨勢，氣象局預測，位於韓國至大陸華中的鋒面，在往東移至日本的過程中稍往南壓，此鋒面尾端略過台灣北部海面，水汽增多，各地轉為多雲天氣，午後北部、東北部、東部及其他山區將有局部短暫雷陣雨。