心房顫動易誘發中風 死亡率高的驚人

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據衛福部106年統計顯示，腦中風為國人十大死因中第4位，約每6位腦中風患者，就有1人是因心房顫動所引起，也就是說每5小時就有1人因為心房顫動而引發中風；心房顫動中風患者比其他型態中風者，住院時間更長，失能狀況更嚴重，死亡率更高。

心房顫動是心房內不規則電氣活動，使心跳呈現不穩定速度、又快又亂，而這亂跳同時會讓患者出現心悸、暈眩、胸痛等症狀，有些患者甚至根本感覺不到任何症狀；值得注意的是，當心房亂跳時，血液在心房內流速減緩或滯留，就容易形成血栓，當血栓剝落後順著血流達到腦部，造成阻塞，即引發所謂的缺血性腦中風。

想預防心房顫動造成的腦中風，以往多使用傳統抗凝血藥物(Warfarin)，雖能降低缺血性腦中風風險，但副作用為容易增加出血風險，最嚴重則為腦出血，且一旦發生腦出血副作用死亡率可達50%。此外，患者必須定期檢測血液中凝血功能INR值；加上服藥易與其他藥物產生交互作用、副作用也高，使患者生活品質受到影響。

而四種新型口服抗凝血藥物Dabigatran及Rivaroxaban的出現，大幅改善傳統抗凝血藥物Warfarin治療上的限制。根據國外研究顯示，新型藥的藥物起始作用快、不須定期監測、劑量固定、與藥物及食物交互作用情形低，使心房顫動患者生活便利性大幅提升，有助於患者提高藥物順從性。

林口長庚心臟內科醫療團隊建議，日常生活上減少鹽份攝取，多吃魚，蔬菜、水果、全穀類食物以及適當運動並維持健康體重等，同時戒菸及避免過量飲酒，均有助於維護心臟血管健康，及減少心房顫動及中風風險發生。同時建議定期自我檢測脈搏，若發現脈搏不規則，就要多提高警覺並及早就醫檢查。若是確診為心房顫動，務必配合醫囑，依病患狀況採取個人化的心房顫動治療策略，及抗凝血藥物治療，及可享有健康快樂人生。