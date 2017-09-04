緬甸「種族清洗」近2萬羅興亞族 孟加拉人伸援手

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）由於緬甸軍方與羅興亞(Rohingya)民兵組織的衝突近日升高，引發「種族清洗」的人道危機，緬甸境內的少數民族羅興亞人正逃離家園，跨越邊境進入孟加拉尋求庇護。

英國《衛報》報導，雙方衝突始自上(8)月，30個緬甸邊境崗位與一座軍事基地被武裝組織「阿拉干羅興亞救世軍」(Arakan Rohingya Salvation Army)攻擊，軍政府展開「種族清洗」回擊，並有佛教民兵組織支援。

羅興亞難民指出，從上(8)月25日開始，他們的村莊被緬甸軍方的安全部隊突襲、劫掠、燒毀，村民被無差別的殺害，超過18,500位羅興亞穆斯林從緬甸若開邦(Rakhine)逃至鄰近的孟加拉。

然而，聯合國消息來源指出，逃亡的難民人數恐怕高達28,000人；孟加拉的人權工作者2日則宣稱將近7萬人成為難民，幾乎是整個羅興亞族人口的10%。

上週以來，羅興亞難民陸續逃離家園，除了上述人數，聯合國資料顯示，尚有2萬人困在狹小的土地上，這片土地分隔了以佛教徒為主的緬甸與以穆斯林為主的孟加拉。

加上孟加拉邊境有重重戒備，羅興亞人更難以進入，只能依靠當地村落的協助才能生存。

事實上，若開邦的羅興亞人遭遇種族暴力已非首次。去(2016)年10月的衝突迫使87,000萬羅興亞人逃往孟加拉，今年情況又更特殊。

長期在邊境工作的Sakhawat說道，以往在2012、2015和2016年都有大規模人口逃難，「但今年全然不同」，羅興亞人告訴他，「這次緬甸軍方無差別的殺死村內所有適軍年齡的男性」，他還聽到其他村莊的人說，「軍方會把小孩從母親手裡搶走、丟棄。」

羅興亞人生活在緬甸西部的若開邦，原先總人口約110萬，但現在估計逾40萬難民已逃往孟加拉。他們在緬甸受到系統性、有計畫的歧視與差別待遇，緬甸政府不承認他們為公民，宣稱他們是從孟加拉進入的非法移民；他們長期被視作全球最受迫害的少數民族。

孟加拉軍隊也不願對羅興亞人開放邊境，一來是孟加拉政府近年極力與緬甸政府打好關係，二來是擔心開放難民進入將阻撓境內對抗伊斯蘭國恐怖組織的行動。

此時正值南亞季風期，大雨帶來的水災讓道路成為一片泥濘與汪洋，孟加拉郊區的村莊卻十分願意對羅興亞人伸出援手，他們幫助羅興亞人渡河，19歲的Jahir Khan Babby說，「如果我是羅興亞人，我也會為了自己的土地而戰。」

其實許多羅興亞人早已有親戚在數年前逃至孟加拉，幫助他們偷渡入境；而在孟加拉的Kutupalong難民營，也有許多人在那裏找到親友。

孟加拉人願意伸出援手救濟糧食，16歲的Nurul Absar和家人帶著數袋麵包、米香、油和一大桶汽水抵難民營，他說，「我們在這裡沒有親人，但我們是孟加拉人，他們需要協助。」

邊境軍方對這些行為睜一隻眼閉一隻眼，但有軍人透露，「在過去兩晚他們已在柵欄周圍佈署地雷，最後這些難民都會被逮到。」

Kutupalong難民營持續成為羅興亞人逃難的目的地，許多人在這裡建起屋頂度過風雨，形式上這裡可以收留35,000人，但實際人數遠超過此。

許多人花了數天時間負傷逃難，他們不知道什麼時候可以回到家園，什麼時候才能受到國際關注，畢竟當權的翁山蘇姬對此事始終噤聲，國際社會也始終鮮少批評。