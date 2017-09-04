台鐵苗栗竹南間集電弓斷裂 列車卡在平交道 影響約4000旅客

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）台鐵通報今天下午1時35分，123次七堵開往屏東自強號，在苗栗－竹南間發生電車線斷落，123次列車的集電弓也故障，到下午3時30分，影響13列次、旅客約4000人。

台鐵一輛自強號列車今（4）日下午行經苗栗市，發生集電弓斷裂事故，列車暫停在宜春路平交道，進行搶修。台鐵安排旅客接駁前往苗栗站，並採單線運行，旅客可能要有誤點的心理準備。

今天下午1時35分，由七堵開往屏東的南下123次自強號列車，下午行經苗栗市宜春路平交道附近，傳出集電弓斷裂事故，列車卡在平交道動彈不得，車上約數百名旅客相當錯愕。台鐵機務人員全力搶修，警方獲報也派員前往現場疏導指揮交通。



台鐵苗栗站指出，受事故影響，暫時採單線運行，這列自強號旅客將安排區間車接駁前往苗栗站，轉搭其他車次繼續南下。由於單線運行，預料北上、南下所有班次，勢必有所延誤，請旅客見諒。

此事故也一度引起附近台電變電站內雜草起火，所幸台電值班人員及時以滅火器撲滅，未延燒至變電站內其他設施。

台鐵發布訊息指出，下午1時35分接獲通報，苗栗－竹南間東正線宜春路平交道發生電車線斷落，主吊線脫落約400公尺，有8組懸臂受損，123次列車的集電弓也故障，經處理，下午1時57分，西正線恢復供電。台鐵訊息指出，目前苗栗－竹南間以西正線單線行駛，下午2時25分派電力維修車現場搶修，123次列車旅客由2183次區間車接駁到苗栗，下午3時33分已接駁完畢，並在苗栗站改搭125次自強號。



台鐵除向123次列車旅客致歉，同時準備600份礦泉水，將在豐原、台中站發送。