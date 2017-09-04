2017臺北文化護照 穿梭「溫大萬」體驗巷弄風情

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）「2017臺北文化護照」開跑囉！今年以「溫羅汀、大稻埕、萬華」三區的巷弄風情為主題，從台北市發跡據點舊城區萬華及大稻埕出發，一路前進人文薈萃的溫羅汀，系列活動有「溫大萬弄臺北」、「趴在巷口聽音樂」、「溫大萬連連看」、「拍巷弄玩攝影」，並為歡迎新住民加入臺北市大家庭，策辦「新住民弄臺北」系列活動。

第一條街在萬華、臺北崛起的第一重要茶產業在大稻埕、臺北第一個獨立書店群在溫羅汀。「溫、大、萬」這三區擁有臺北最傳統的文化場所和最年輕的流行場域，溫羅汀是臺北市教育文化的指標區域，林立的獨立書店和音樂館所激發出莘莘學子們源源不絕的想像力；舊稱艋舺的萬華為臺北歷史發源地，少不了的是傳統信仰中心宮廟與百年老店，西門町同時也是最新潮流文化街，吸引大量年輕人流連駐足；大稻埕地區為臺北市早期貿易經濟重地，現今吹起文創風，文創設計產業進駐街區，傳統街廓呈現多元新樣貌，展現新舊交融活力風貌。

四位新住名老師(印尼)林夢娜、(泰)李拉雀薇、(越)麥玉惠、(越)潘之川於記者會展示家鄉手做甜點

除了徜徉在歷史悠久的街道巷弄，目前台北市約有3萬4千多位新住民，為讓他們也能更了解新家鄉，今年文化護照也首次為新住民辦理「新住民弄臺北」，策辦1場講座、2場導覽讓新住民更深刻認識了解台北人文風情，由文史老師帶領新住民認識台北最早發展的萬華、大稻埕兩區，為明年度的計畫做培訓種子。另外邀請台北市民體驗認識新住民的家鄉文化，也舉辦2場美食交流體驗工作坊和民眾同樂分享，一同與新住民感受臺北城市魅力！

46場次免費系列活動，報名將於9月5日上午10點開放報名，歡迎民眾踴躍參加。詳細活動訊息請上臺北文化護照官網 http://www.2017tp-culture-passport.com。

