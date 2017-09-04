CNN公開歐巴馬給川普的就職親筆信

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）今(2017)年1月20日美國總統川普就職，當天除了全球矚目的就職典禮外，前總統歐巴馬還寫了一封親筆信給新總統川普，除了提醒、交代，也給了許多祝福。

《CNN》取得這封親筆信並公開，歐巴馬以自己八年總統的心得給予川普一些建議，提醒他，彼此都是極其好運握有大權的人，可以成就很多大事。以下是歐巴馬親筆信全文。

親愛的總統先生：

恭喜在這段路途上獲得最終勝利，全國數百萬人將他們的希望寄之於你，而我們所有人、無論隸屬哪個政黨，都應該在任期內盡力擴展國家的繁盛與安全。

這是個特別的職位，對於成功沒有一幅清晰藍圖，所以我不確定我的建議是否對你有用，但請容許我在經歷八年生涯後，給予一些想法。

首先，在不同形式上，我們都是滿載祝福的人、也受惠於極大恩賜，不是每個人都可以這麼幸運。我們可以做很多事，替每一位肯努力的兒童和家庭構築成功與希望。這取決於我們。

其次，美國領導人之於這世界是責無旁貸的。透過行動與典範，我們維護自冷戰以來穩定的國際秩序，這也是我們財富和安全所倚賴的基礎。這也全取決於我們。

第三，我們只是這個職位的暫時代理人。這使我們成為守護著這國家民主機制與傳統的保衛者，舉凡法律制度、權力分立、平等保障與公民自由等，我們先賢犧牲奮戰而獲得的。

無論每天的政治制度如何運作著，我們必須確保民主的元素穩固，就像當初我們創建它那樣的強韌。

最後，記得在忙碌的公務和責任之間，也要撥時間給朋友與家人，他們能陪伴你度過艱苦時刻。

在你與梅蘭妮亞即將踏上這段偉大的旅程時，蜜雪兒與我給予最大的祝福，希望你們知道，我們永遠準備好在任何時候提供協助。

祝好運

其實寫信給繼任者是美國總統的傳統，八年前歐巴馬在就職典禮上也收到了來自小布希的親筆信，可以看出在各政黨於競選期間的廝殺後，仍能保持風度，為同個國家繼續努力。