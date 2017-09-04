這張照片兩年後  又有8,500位難民罹難或失蹤

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）兩年前，這張敘利亞男孩Aylan Kurdi溺死在沙灘上的照片流出後，震驚全球，興起許多人對難民議題的關注，各國政府也軟化收留難民的態度，但實際上人們做得還不夠多。

美媒Quartz報導，聯合國難民署(UNHCR)指出，國際社會在難民議題上做得還不夠多，每年仍有上萬名難民試圖穿越地中海到達歐洲尋求庇護。以這張照片流出的時間點2015年9月4日起算，兩年來至少8,500位難民在橫越地中海時失蹤或身亡。

根據聯合國難民署，自2015年9月至2016年8月間，估計有4,185人在試圖抵達歐洲沿岸時罹難；自2016年9月起迄今，又有4,337人葬身地中海。這之中主要有三條移民路徑：從利比亞到義大利、土耳其到希臘如Aylan，或摩洛哥到西班牙。

儘管橫越人數已較以往為低，但仍不時有罹難事件。由於渡海之路十分危險，加上先前土耳其與歐盟訂定的協議極具爭議，各國又嚴格控制邊界，讓難民遷移人數下降。

去(2016)年3月，土耳其與歐盟就難民政策達成協議，所有從土耳其偷渡到希臘的難民，如果不符合收容資格，將一律被遣返到土耳其，遣返費用由歐盟負擔。但土耳其從希臘每接收一名難民，歐盟就需要安置一名土耳其境內的難民。而這項措施在當時引起極大的人權爭議。

至於歐洲各國嚴加管控邊界的政策，人權團體表示，也使難民在各國間如皮球般被踢來踢去；在過去兩年間，匈牙利、奧地利、斯洛維尼亞、馬其頓、保加利亞和挪威紛紛開始在邊界築牆。專家警告，這些措施恐怕衍生不正常的移民管道，從陸路到海路。

今(2017)年至今，已有超過12萬難民經海路抵達歐洲，其中有82%從利比亞到義大利，但這條卻發生最多罹難事件，也被稱為進入歐洲最危險的路徑。

其中更有許多小孩隻身經由海路抵達歐洲，根據聯合國今年前七個月的統計，在13,700位小孩當中有92%沒有親人陪同，更顯難民議題的無助與危機。