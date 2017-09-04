林全：階段性任務已達請辭閣揆　總統府證實蔡「勉予同意」

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）行政院長林全周一下午召開記者會，表示已向總統蔡英文提出辭呈並獲同意，至於媒體問道離職後規劃，林全指暫無工作安排也不會接受政府部門的工作。

談到這次的人事異動緣起，林全表示早於今年六月在與蔡英文的例行會面當中提到，表示無意擔任閣揆位置太久，讓下一任行政院長接替協助總統完成下一階段工作，當時蔡承諾待其完成階段性任務後會同意。至於枝微末節未處理者，林表示會妥善交接給下任閣揆來完成，會「無縫接軌」。

林全期望進行中的稅改能順利完成，也感謝蔡英文給予機會任行政院長，以及各院的支持與指教。

蘋果日報取得消息報導，林全內閣將在本周四總辭，至於新任內閣團隊名單則會由新閣揆另行公布。

總統府：蔡英文「勉予同意」

總統府秘書長吳釗燮表示，林全院長是在昨（3）日國安高層會議結束後，以階段性任務完成，希望能交棒予新的行政團隊，向總統正式提出辭呈，總統則在懇談後勉予同意。

吳釗燮指出，總統對林院長一年多來的努力與貢獻，也表達由衷感謝與肯定。特別是在這段期間林院長推動了包括能源轉型、租稅、財政紀律、轉型正義等多項改革，以及五加二產業創新計畫與前瞻基礎建設諸多重要的政策規劃，也把社會住宅、長照、托育、空污防治、食安、反毒等總統重要承諾逐步落實，為新政府的成功執政奠定了厚實的基礎。

對於行政院長的人事，蔡總統也將在5日上午11時30分於總統府召開記者會親自說明。