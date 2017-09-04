蝶戀花全案偵結  旅行社負責人全不起訴

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）蝶戀花旅行社遊覽車今(2017)年2月翻車造成33死11傷慘劇，被害家屬向蝶戀花創辦人周比蒼父子等人提告業務過失致死罪，士檢今(4)天偵結，認定超速是肇事主因，但司機康育薰已身亡，全案不起訴。

蝶戀花旅行社今年2月舉辦武陵農場一日遊，回程時在國5接國3路段翻覆，造成33死11傷慘劇。

林地檢署3月公布首波調查結果。士檢調查，遊覽車輪胎均尚未磨損至胎面磨耗指示點，剎車系統正常，最近3次的驗車紀錄均合格。

但當時遊覽車撞擊時速為79公里，該路段前後裝設有分別為50公里、40公里限速標誌4處，遊覽車撞擊時涉超速，為事故主因。

檢方今天偵結，由於「本件在查無其他積極證據下，尚難以合理懷疑連續出勤及超時駕車以致晃神疏忽為肇事原因之一」，而無法予以起訴。

蝶戀花旅行社創辦人周比蒼、負責人周繼弘、友力通運負責人黃河清等人均不起訴處分，另司機康育薰因身亡，依法也為不起訴。

士檢表示，本案由被害人家屬63名及傷者11名對蝶戀花旅行社創辦人周比蒼等人與提出過失致死等罪嫌之告訴。

告訴內容為一日遊行程過於緊密導致司機無法獲得充分休息、司機連續出勤紀錄違反勞動基準法規定，導致司機因疲勞駕駛而未減速以致肇事；另車輛老舊及肇事車輛輪胎痕不平均導致無法平均煞停。

士檢在調查車體結構、驗車、保養紀錄、煞車系統、輪胎胎紋皆符合規範；但調查肇事原因為未煞車減速，車速超過臨界速度以致翻車。

檢察官比對康育薰的出勤情形，確有違反勞動基準法之規定；且調閱監視器畫面發現，武陵農場一日遊行程，司機駕車時間確會違反勞基法10小時之規定，且亦未給與10小時以上休息時間。

然而，被害人家屬質疑的「康育薰是否因連續出勤及駕駛時間過長導致疲勞駕駛而未減速」造成事故，檢察官認為連續出勤及超時駕車僅為肇事的可能原因之一，非唯一必然的原因。

根據多名證人證述司機駕駛過程尚稱平穩，行車記錄器畫面也無異常之處，因此本案在無其他積極證據，足認康育薰係因連續出勤及超時駕車以致晃神疏忽而未減速下匝道，難以以此理由即行起訴。