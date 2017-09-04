行政院證實：林全已向蔡英文遞辭呈

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）近日再傳內閣改組消息，周一中午行政院證實，林全周日（3日）在國安高層會議當面遞辭呈，總統府隨後發表聲明，指總統蔡英文已「在懇談後勉予同意」。

過去內閣改組傳聞不斷，府院皆駁斥相關報導非事實。

蘋果報導，行政院長林全目前正積極推動稅改，今天也在找財經部會討論稅改方案，不過再度傳出林全向總統蔡英文提辭職，未來將由台南市長賴清德接任閣揆，傳兩人將在周五交接。行政院發言人徐國勇則是在周一中午在記者會上證實，林全已向蔡英文遞辭呈，至於後續發展，則待總統府記者會說明。

外傳林全向總統蔡英文請辭，新閣揆將由台南市長賴清德出任，台南市政府幕僚「低調默認」，表示「賴市長下午二時會親自主持0206地震重建記者會，屆時會親自說明。」

根據行政院發佈的林全辭職聲明，林全表示「現階段性任務已見規模，為利總統人力佈局之需要，擬辭去行政院長乙職」。

總統府秘書長吳釗燮表示，總統對林院長一年多來的努力與貢獻，也表達由衷感謝與肯定。特別是在這段期間林院長推動了包括能源轉型、租稅、財政紀律、轉型正義等多項改革，以及五加二產業創新計畫與前瞻基礎建設諸多重要的政策規劃，也把社會住宅、長照、托育、空污防治、食安、反毒等總統重要承諾逐步落實，為新政府的成功執政奠定了厚實的基礎。

對於行政院長的人事，總統也將在5日上午十一點半於總統府召開記者會親自說明。