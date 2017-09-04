9月敬師影片熱力首播 獲獎教師感人故事分享

為表揚本市老師們長期的努力及付出，新北市政府教育局於今(4)日下午舉辦敬師影片「老師的考試」首映，並邀請今年度師鐸獎得主、本市特殊優良教師及創新教學教師來到現場，另安排神秘嘉賓，對長期以來默默付出的老師表達感謝。

老師出題目給學生是學校的日常，除了考試，老師要面對的考驗，沒有標準答案。這次敬師影片─「老師的考試」，以初任老師的角度拍攝，藉由不同角度，體會教師不為人知的心路歷程，並以此感恩第一線教師。另外，導演在選角時意外地發現教育局的同仁恰好符合影片的形象，馬上決定由他擔綱男主角，促成了影片的拍攝。

今年度獲得教育部師鐸獎的插角國小陳明啟主任，遠離都會的繁華塵囂，來到偏鄉小校養病，憑著馬蓋先的精神，開始教師兼工友與推銷員的身份，改造了面臨廢校的插角國小金敏分班，帶著家長及學生一起打造小木屋、科學屋和陽光教室，全力推動特色課程，讓6人的分班成長為82人的分校，獲得家長的認同；安康高中蘇鼎欽教師(106年度教育部師鐸獎)給予學生機會及扶持之雙手，不放棄每位學生的學習與成長，以落實動手做的精神，讓學生利用既有的工具及知識，完成自己的創作；竹圍國小黃湘玲教師(106年度新北市特殊優良教師)認為學生應該要有自己的顏色，而身為老師則要讓孩子看到並珍惜自己的光彩，並找到開啟學習的鑰匙，秉持著3D教學(Differentiation、Diversity、Delicious)，營造跨領域和差異化的學習環境，輔以三級輔導策略，讓孩子找到學習的亮點與動能；秀山國小呂恩佑教師(創新教學教師)為了重拾學生對數學的熱情與興趣，陪學生一起看均一教育平臺，從零分轉為接近及格，主動學習的轉變，讓他開始用6分鐘「影」救孩子數學來改變學生的學習態度，並用2至3則不同的動畫影片來說明，讓不同程度的學生能看得懂。

本年度以「新北就是愛老師」為敬師月活動主軸，透過9月系列活動傳達對全市教師的謝意與敬意。其中除了給每位老師敬師禮券1000元、京都念慈庵喉糖一包以外，也為新北市老師找幸福，提供未婚聯姻活動，並結合IKEA打造幸福校園，讓師生擁有舒適的教學空間；提供免費按摩申請，讓老師放輕鬆，也希望這次提供的場館及民間商家優惠能慰勞辛苦的老師，另透過創新教學、奉獻感人及特殊優良教師人員作為素材報導建構網路平台分享，提供全市教師學習效法典範。9月6日將辦理「本市106年度特殊優良教師暨卓越獎頒獎典禮」，表揚39位特殊優良教師得獎人（含4位師鐸獎得主）、23個教學卓越得獎團隊(含4個教學卓越得獎團隊入圍教育部教學卓越獎)及10位校長領導卓越獎得獎人(含1位教育部校長領導卓越獎得主)，為他們得來不易的成果給予肯定。

教育局長林奕華表示，教育是真心無私的奉獻與對待，更是一條無怨無悔的路，感謝學校現場努力的老師及退休菁英，還有社會上致力於學術、技藝等教育人員，期勉大家共同攜手，齊心經營任重道遠的教育責任，也向全市老師們致上最深的敬意與感謝，因為有你們，新北教育變得更好，祝福全市的教師們：教師節快樂！