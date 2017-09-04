「富邦身心障礙才藝獎」頒獎音樂會精彩登場

台北富邦銀行公益慈善基金會於9月1日(五)晚間舉辦第八屆「富邦身心障礙才藝獎—比藝雙飛、推手共榮」頒獎音樂會，由富邦金控總經理韓蔚廷以及本屆三位評審長出席頒獎。頒獎音樂會上演出節目豐富多元，包含合唱、舞蹈、長笛、笙與鋼琴演奏等。此外，基金會也邀請型男樂團「首席之音」、「新逸合唱團」現場伴奏及和聲，吸引許多民眾、富邦同仁踴躍索票出席參加這場盛會，用行動支持身懷才藝的得獎人在舞台上展現自我、追求夢想！

富邦集團董事長、台北富邦銀行公益慈善基金會董事長蔡明忠表示，「富邦身心障礙才藝獎」已邁入第八屆，本屆的主題為「比藝雙飛、推手共榮」，報名參賽的組數近400組，累計參賽總數超過2,600組。此外，我們也設立「好推手鼓勵金」，邀請社會大眾共同發掘生活周遭的身心障礙朋友們的才藝，推薦並協助他們來參加比賽。

蔡明忠表示，恭喜25組從競爭激烈中脫穎而出的得獎者，各位的表演與創作才華不會隨著比賽落幕而結束，而是正要起飛、發光發熱的開始！基金會將為得獎者規劃音樂會及作品聯展，提供更寬廣的舞台，對於「表演類」得獎者，我們已經舉辦過四次大型音樂會，由各屆得獎人加入組成的「愛無限樂團」，陸續到全國各地學校、社福機構及全台各地慶典活動演出，至今已超過200場的演出；對於「創作類」得獎者也已舉辦了四場大型創作聯展。這是「富邦身心障礙才藝獎」與其他比賽最大的不同，我們希望讓更多社會大眾看到、聽到這群才華洋溢的身心障礙朋友們精彩的表演與創作作品。

富邦金控總經理韓蔚廷親自出席頒獎典禮致詞時表示，「富邦身心障礙才藝獎」獲得廣大的迴響，除了要感謝每一位參賽者熱情的參與之外，更要感謝參賽者家人與朋友們的支持與陪伴。透過這場比賽，我們不僅看到身心障礙朋友們精彩的創作和表演，在比賽過程中，參賽者彼此之間不只是競爭的對手，更能互相學習、激勵與成長，所展現出正向的力量，相信是參賽者非常寶貴的收穫。頒獎音樂會上每位得獎人精采動人的演出背後，都是克服無數艱困與挫折後的成果，不論是肢體表演者、歌唱者或是器樂演奏者的表演，都是用生命去演繹的樂章，撼動人心。

韓蔚廷指出，本屆「富邦身心障礙才藝獎」得獎人，背後有許多感人的故事。創作類繪畫組第一名(梅花獎)得主鍾華瑄，今年24歲，是一位熱愛藝術的創作者，雖然有自閉症的困擾，但從小就愛畫畫，畫風細膩多變，透過繪畫來表達言語文字難以傳遞的心聲，至今已經舉辦多次的繪畫聯展及個展。此外，表演類肢體表演組第一名(梅花獎)的「夢想三帥舞集」，是由三位重度視障的舞者陳一誠、張哲瑞、胡佳宇所組成，在練習舞步的過程中，這三位不同年齡世代的舞者突破了重重的障礙，往共同的舞台夢想邁進，透過自己生命的歷程，將面對生命的勇氣與奮鬥力量，傳遞給所有人，在黑暗中舞動奇蹟。

本屆「表演類」得獎者將受邀加入自2005年起組成的「愛無限樂團」，並已受邀9/9(六)在高雄市立社會教育館參加由富邦舉辦的在地生活圈「與你勇敢聊愛，公益講唱會」表演，也將持續安排「愛無限樂團」巡迴全國高中職大學校園、長者機構與大型戶外演出，並有機會站上國家音樂廳的舞台。