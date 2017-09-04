中華電入選FTSE4Good新興市場指數成份股

中華電信3日宣佈，入選富時社會責任新興市場指數(FTSE4Good Emerging Index)成份股，富時社會責任指數系列是全球社會責任投資(SRI)重要參考指數之一，影響著機構投資人對企業履行社會責任的評價及投資行為，入選該指數顯現中華電信善盡企業社會責任的形象備受肯定。

FTSE4Good社會責任指數於2001年推出，在2016年11月指數面世15週年時，推出2個系列指數，包括FTSE4Good 新興市場指數及FTSE4Good 新興拉丁美洲指數，中華電信在2017年即獲選進入成份股，代表公司在ESG（環境、社會和治理）面向廣獲認可。

根據FTSE Russell 的ESG評選規則指出，公司的ESG評級範圍從0到5，其中5是最高評級，要入選新興市場指數成分股，ESG評級至少須達2.2以上。此外，評比資料來源係採用企業公開數據，在評估過程中，不接受企業私下提供數據或資料，以符合外部利害關係人對企業CSR資訊透明及可信度需求，展現該評比的公正性。

中華電信向來致力實踐企業社會責任，董事會已通過《中華電信企業社會責任實務守則》，更加強化CSR與營運活動的連結；同時領先業界依循《全球永續性報導準則》編製及出版第十本CSR報告書，用最新的國際非財務資訊揭露架構，聚焦利害關係人所重視的議題，務實的行動及創造力，已屢獲國、內外專業機構的肯定。

除甫入選的FTSE4Good指數，中華電信更是台灣唯一連續四年入選道瓊永續指數(DJSI)世界及新興市場成分股的電信業者，為了由內而外落實邁向永續企業，未來中華電信將繼續深耕企業社會責任，持續發揮電信產業核心能力，提供廣大消費者更多綠色商品及服務，接軌低碳經濟，引領產業邁向永續發展！