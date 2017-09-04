嘉義「三昧堂」創意木偶團隊 讓國內外觀眾「零距離」體驗操偶樂趣

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）一群布袋戲迷組成的「三昧堂」創意木偶團隊，近年來除了赴國外宣揚台灣偶戲文化之外，也不忘本土粉絲。演出結束後，會由操偶師將戲偶拿下台，讓觀眾也能體驗操偶的樂趣。



從嘉義市發跡的「三昧堂」，成員來自各行各業，有大學助理教授、工廠作業員、電視台導播、補習班主任、美髮師等。這群布袋戲迷平日忙於工作，但一有表演或到國外宣揚台灣偶戲文化的機會，就會放下手邊工作，無怨無悔地付出，例如家住台北市的操偶師康玉輝、劉瀚隆等人，每次都自掏腰包到嘉義市排演，精神感人。



如今，「三昧堂」已創造出140多尊獨一無二的布袋戲偶，而且操偶技術日益純熟，2015年甚至成為台灣第一個受邀至日本「川本喜八郎人形美術館」展覽與公演的布袋戲團隊。



交通部觀光局更自2016年開始邀請「三昧堂」代表台灣到各國旅展行銷台灣文化，1年多來已去過德國、英國、法國、荷蘭、日本、馬來西亞、印尼等國。



三昧堂行銷總監嚴仁鴻表示，「三昧堂」的華麗戲偶每次出現時，都能像明星一樣，吸引各國旅遊業者及民眾的眼光，紛紛上前拍照，並體驗操作戲偶，是「零距離」、也是最平易近人的國際外交方式。



他說，「三昧堂」除了赴國外宣揚台灣偶戲文化之外，每年也都會協助慈善團體舉辦公演，像昨(3)日在嘉義市民生公園演出的「龍鳳奇緣」，就是配合嘉義市肢體障礙服務協會主辦的「老小寶貝」身心障礙家庭互動演出。

嚴仁鴻指出，參加活動的老人、小孩，除了欣賞布袋戲演出外，演出結束後，操偶師們將戲偶拿下台，讓老人、小孩體驗操偶的樂趣，參加者無不大呼過癮，許多人都玩到忘記時間。

嘉義市肢體障礙服務協會前理事長張天瑞表示，每次「三昧堂」為肢障協會公演，都讓成員們感到驚豔，而且操偶師們都很親切，每次都讓成員們非常感動。

張天瑞指出，有鑑於目前許多家庭隔代教養，尤其身心障礙家庭問題更多，感謝「三昧堂」公益演出，讓老人家能帶著孫子一起同樂，增進親子情誼。



他說，肢障協會許多成員都是布袋戲迷，但因肢體障礙的關係，一輩子都沒碰過「布袋戲尪仔」，三昧堂可以讓肢障者操作這麼漂亮的戲偶，真的讓成員們很感動。