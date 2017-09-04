〈財經主筆室〉台灣提振經濟需要更多的「類」世大運行銷

台北世大運風光落幕，門票熱賣72萬張大勝上屆韓國光州世大運紀錄，奪牌也創紀錄，紀念品被搶購一空，台灣食品、3C、國民水準與服務讓國外選手驚豔，連賽後英雄大遊行在上班日都引爆滿滿人潮夾道歡迎，民族信心大大提振了。一場國際賽事對於國內經濟的提升無庸置疑，也彰顯台灣需要更多的「類」世大運活動，幫助台灣被世界看見，政府要做的恐怕不只是四年百億元的運動預算，需要更高層次的整體思考。



世大運結束，接下來民眾的目光將大大關注東京2020年世界奧運，而日本國內早就已經開始積極準備工作，奧運主場館所在的澀谷區吸引大筆資金投入，人口也逆勢成長，銀座東急PLAZA百貨、掛著草間彌生作品的銀座SIX複合商業大樓陸續完成，日本橋的高島屋百貨本店都開始都市更新建設等等，帶動日本最新一季GDP增幅創9季來最高，也是11年來首度連六季成長。奧運會為一國帶來的改變不只是觀光建設收入，包括1988年漢城奧運會，1992年巴塞隆那奧運會，給當地帶來了一種日後社會經濟發展與世界接軌的契機，不僅帶來了GDP的增長，也帶來了新的經濟增長景象。



台灣也是一樣，世大運從開幕前極度不被看好，行銷結果差到國內外票房難看，贊助商興趣缺缺，到影像轉播權還二度流標，但結果卻是大出預料，人潮爆滿，商機快速湧入，當初贊助商一一撿到寶。無論是世大運或是奧運，都能在最短的時間內，最有效的周期內，帶來一種聚焦經濟，重點是企業與政府間懂不懂得利用這樣的機會行銷台灣、行銷台灣的優質產品、專業人才、甚至是高水準的國民素質與服務業的品質。



台灣身為一個海島型國家，國內的內需經濟極需要更多這樣的大型活動提振，柯文哲在閉幕式上連講11次台灣，讓世界看到台灣。最重要的提振台灣人的自信，世大運的成功已證明台灣能辦好各類型的國際運動賽事，更包括許多國際級的商展或是大型城市活動。



台灣的國際舞台一向不大，政治上的說法來自於對岸中國的打壓，連台北市長柯文哲都誠實地說，他非常清楚只要中國未來不斷投下反對票，台灣在未來5、6年之內，可能都不會有機會再舉辦世大運這種大型國際賽事。然而除去賽事，從世大運的成功已證明台灣人做得到，不從國家角度，可從城市角度，例如世界文化設計城市，從貿易商品的角度，像過去世界自行車展都在台北舉辦，近年來才被上海取代，台灣不應自外於國際舞台，更重要不只要辦，還要辦得好，國內不行去國外辦，讓台灣印象一次次建立，能見度提升了，商機有了，產業自然就會自主性升級。如何行銷台灣恐怕才是政府機關在世大運後該好好檢討努力的方向。

