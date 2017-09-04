中小學生優良課外讀物 線上主題書展上線！

由文化部辦理的「第39次中小學生優良課外讀物推介評選活動」結果日前出爐，線上主題書展「知識讀想1+N」緊接著登場。

本次特別邀請林美琴、宋怡慧、蔡幸珍三位各有所長的專家，藉由策展人長期大力推動閱讀的豐富經驗，共同策劃一場「知識讀想1+N」的閱讀饗宴，分享閱讀帶來的幸福加乘。

作家林美琴曾獲教育部文藝創作獎、臺灣新聞局優良作品獎等獎項。她說打開一本書，在當下接續過去與未來，也疏通了外在生活與內在生命從容進出的通道，是生命價值的體現、生活豐富的想望，也是生涯規劃的美麗實踐。

宋怡慧，現任新北市立丹鳳高中圖書館主任，曾獲教育部第一屆閱讀磐石獎閱讀推手獎等獎項。她認為當全球化風潮襲來，面對AI人工智慧的挑戰，唯有行旅在與時俱進的學習旅程，自省地提升自身的閱讀素養，才足以面對詭譎多變的時代考驗。

蔡幸珍，現任新北市書香文化推廣協會理事長、《書香季刊》的發行人暨總編輯。她說每天閱讀一本書，讀一讀、想一想，和創作者的思想交流一下，擦出火花，並加入自己的新點子、新創意，在生活中實踐，從閱讀中真實經驗到Open Book，Open Mind。

熱愛閱讀、分享悅讀、嘗試越讀，是策展人的初心。本次策展人從「想像力」出發，接著發展「生活力」，學習「表達力」，培養「美感力」，儲備「未來力」。這五種力量，即為本次書展「知識讀想1+N」的五大主題。三位策展人，自前五次的獲選書單中，精選60冊好書，為讀者引介更多元的閱讀視角。立即上官網看書展（網址 http://book.moc.gov.tw/book/）。