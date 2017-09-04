美麗信花園酒店 【九月開學慶】只要600元吃到飽

九月是許多人的Blue Month，要收心上課回歸校園，從每天都是遊戲天變成每天都是上課天、補習天，光想就讓人頭昏腦脹！美麗信總是給嘉賓最實在的美食驚喜，整個九月推出近68折的【九月開學慶】餐飲優惠專案，還有針對壽星推出折扣無極限的【壽星饗最大˙好禮我來發】活動，就是要給嘉賓用最平實的價格享受最超值的人間美味！

※雨林餐廳平日不分午晚餐餐期，每人只要NT$600

9 月1 日至9 月29 日，美麗信雨林餐廳平日週一至週五，不分午晚餐餐期推出【九月開學慶】活動，繽紛百匯自助餐每人只要NT$600+10% ( 原價最高每人NT$880+10%) ， 近68折的美食好康絕無僅有、錯過惋惜！美麗信讓學子開學月變得更精采，用無限美食填滿空虛味蕾！

※壽星用餐折扣無極限，同行友人也享超低折扣

雨林餐廳9月1日起更推出慶生專案，美麗信讓您的年齡不再是尷尬話題，生日來此歡聚保證端出最有誠意的祝賀大禮； 折扣無極限的【壽星饗最大˙好禮我來發】慶生專案，以當月生日壽星實際年齡享雨林餐廳用餐折扣，壽星年齡越大，下殺折扣越高 ，此外，同行友人也獻上餐飲優惠，只要與壽星同行，三人以上用餐同桌友人皆享85折，讓陪伴壽星的親朋好友也能開心拿優惠，一同慶生留下滿滿歡樂回憶！

美麗信九月份歡喜推出壽星餐飲專案，加碼贈送按摩券好禮回饋抽獎活動，讓壽星也能好好寵愛自己。於9月份來美麗信雨林餐廳歡慶生日，就有機會抽中泰晶殿皇家養身課程2小時按摩券乙張(價值NT$2,300)，數量有限抽完為止。

美麗信花園酒店一樓「雨林餐廳」以季節為主要變換食材全新登場，主廚以繽紛樂活主題提案，提供各式豐腴菜餚選擇，菜色陣容包括現切燒烤美國肋眼牛排、義式脆皮烤豬腳、德式烤香腸搭配特調醬汁等不定期更換，餐檯上更有綜合生魚片、散壽司、現煮麵點、現燙鮮蔬，中西式繽紛熱食及海陸開胃冷盤，樂活鮮蔬沙拉吧、精緻湯品、季節時令水果、手作精緻歐風甜點、多款果汁及咖啡茶飲等無限享用。貼心設想的繽紛佳餚與專業餐飲服務，絕對能滿足所有嘉賓們的精緻之選！即日起邀您與我們盡享食在超值！

※注意事項：