生薑辣椒可止汗除臭？ 食藥署：偏方不可信

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣夏季潮濕炎熱，為了避免和掩蓋腋下的汗味，有些人會使用止汗制臭劑延緩出汗情況，其作用機轉是藉由鋁鹽膠狀物質阻塞汗管，達到抑制出汗的效果，但此方法治標不治本，只能延緩出汗以達到減少體臭。

許多人飽受腋下多汗、體臭之苦，因此迷信網路偏方，例如︰用乾淨的生薑切片、辣椒碘酒、山藥等擦拭腋下，反而讓肌膚因刺激而紅腫。食藥署提醒，若有大量出汗或嚴重體臭者，應先就醫請專科醫師協助治療，千萬不要私下用偏方，反而造成肌膚不可預知的傷害。

另一方面，多年來網路流傳，止汗制臭劑會引起淋巴阻塞，引起乳癌或是造成阿茲海默症，根據美國食品藥物管理署（FDA）、美國國立癌症中心（National Cancer Institute）及阿茲海默症協會（The Alzheimer’s Association）研究表示，目前尚無直接證據證明，乳癌及阿茲海默症與止汗制臭劑有關。

至於何時為使用止汗制臭劑的最佳時機？食藥署表示，是睡前或肌膚乾燥時，當大量流汗、運動散熱時，則使用效果不佳。此外，除毛後的肌膚可能有傷口，建議不要使用。要注意的是，止汗制臭劑和防曬劑不一樣，不需要常常補擦，過度塗抹反而容易刺激皮膚喔！