「如何接吻」 Google公布10大關鍵字搜尋

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）許多人常依賴Google關鍵字搜尋自己不知道的答案，但若觀察全球民眾的搜尋結果，可以得出意想不到的驚喜。

美媒Quartz報導，本(9)月1日Google公布一份有趣的數據清單，透過全球民眾在Google輸入的常用關鍵字，列出全球前十名最多人查找的「如何……」(how to)關鍵字，真真實實反應了人們對自身的困惑與人生的焦慮。

最多人詢問的前十大問題分別如下：如何繫領帶、如何接吻、如何懷孕、如何減肥、如何畫…、如何賺錢、如何做鬆餅、如何寫求職信(cover letter)、如何做法式吐司、如何瘦腹部。

Google發現，自2004年以來，用「如何……」開頭的關鍵字增加逾140%，多數人詢問如何「修理物品」，如燈泡、窗戶、洗衣機或廁所，這類問題幾乎榮登每年的關鍵字榜首。

有趣的是，不同地區的詢問度也有所不同。根據資料顯示，北美和東亞民眾最常關心「廁所」的修繕，前蘇聯國家與東歐較關心「洗衣機」，而歐洲地區民眾最常修繕的是「燈泡」。

另一個特殊發現是，搜尋「如何修廁所」跟「如何用筷子」的詢問度幾乎是一樣高。

當然，「如何修東西」還只是眾多關鍵字的冰山一角，各式各樣的問題儼然反映了人類對生活的諸多困惑。

這些問題舉凡料理(如何煮蛋、烤火雞)、感情(如何接吻、怎麼告白、如何邀約)、成長(如何寫履歷、如何賺錢、如何創業)等都名列前茅，其他還有許多生活的疑難雜症，包括如何畫玫瑰花、如何彈吉他、如何玩撲克牌、如何算除法等也都是常見的關鍵字。

歡迎到Google公布的資料庫發現更多有趣的結果。然而，Google表示，現代人非常倚賴電腦和網路搜尋功能，將腦袋須裝載的生活技能、資訊都淨空，甚至忘了該怎麼過簡單的生活、完成一些最基本的任務。

在發掘這些有趣的數據時，是否也能學習一兩項簡單技能，讓自己更加獨立一點？