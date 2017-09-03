除了德州  你可能不知道南亞水災已奪走1,200條人命

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）給德州帶來嚴重災情的哈維颶風占據數日來各國媒體的重要版面，因它造成38人死亡、估計上兆台幣的經濟損失，讓整座城市深陷50英吋高的汪洋之中。但於此同時，發生南亞的豪大雨災情更需要你的注意。

美媒Quartz報導，時值季風季節，上(8)月29日，印度孟買降下了2005年以來最大的豪大雨，洪災癱瘓整座城市，大水將道路全變成河流，洪水氾濫淹沒了房屋和醫院，數千人被迫離開家園，更有多人喪生。

印度政府緊急啟動財政基金救援；網路上流傳許多照片，看到民眾在水深及腰的「道路」上涉水而行，甚至快淹過機車和汽車；但孟買還只是東南亞災情的一部份。

過去幾個月適逢東南亞的季風期，也是著名的雨季，除了帶來全年逾50%的雨量，近年更時常造成慘重災情。今(2017)年大雨尤其集中在印度、尼泊爾和孟加拉，摧毀許多村落、農田和作物，迫使村民陷入無糧、無水可用的境地，總計1,200人在這幾個月豪大雨的災情中喪生，數千人流離失所。

光是在印度北方的比哈爾邦(Bihar)，死亡人數就將近500人；在阿薩姆邦(Assam)，約2,500位村民受困於洪水，數千位居民受影響。印度加濟蘭加國家公園(Kaziranga National Park)內也有許多野生動物因此而死亡。

災情轉到尼泊爾，今年也發生尼泊爾十年來最嚴重水災，根據聯合國數據，已有150人死亡、9萬棟房屋被摧毀。孟加拉則有近600萬居民被水災影響，至少134人喪生。

儘管這些地區的災情都受到當地和國外媒體注意，但比起孟買或德州所獲得的關注而言，仍是少得多。

在災情過後可以思考的是，為什麼已開發國家發生災難往往受到較多關注，而媒體自身又能如何跳脫過往思維，更為平衡的看待各地災難的發生。

並且更值得檢視的是，氣候變遷所帶來的自然現象與改變，對於開發中國家如南亞，在基礎建設、政府與民間應對能力、社會恢復力都有待加強的區域而言，已經較以往更為深刻且嚴峻。