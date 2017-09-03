新北新增禽流感病例 雞隻來自雲林和桃園

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）新北市昨（2）日新確診一例H5亞型高病原性禽流感病毒病例，為免疫情傳播已經關閉屠宰線，加強消毒，並銷毀屠體。

新北市家禽屠宰場屠檢獸醫師於9月1日凌晨3時起，有3條屠宰線陸續在屠後檢查時發現各有1隻雞隻體表局部性潮紅、眼睛周圍輕微腫脹、腳瀰漫性出血、肌胃黏膜潮等疑似禽流感症狀，便立即通報新北市動保處及農委會防檢局，經追查來源場為雲林縣及桃園市之2間雞場，新北市動處立即將所有問題40隻雞隻屠體冷凍封存，並緊急通報在地動物防疫機關進行源頭追溯追蹤防疫調查。

同時，當日也立即關閉3條屠宰線，徹底清潔屠宰線及附設之理貨場環境，及將9隻雞屠體送淡水家衛所檢驗結果，2日確診感染H5亞型高病原性禽流感病毒，將封存40隻雞全數銷毀，以防範病毒蔓延。

禽流感疾病好發於秋冬季節，但今年夏季病例較往年增多，禽流感病毒防疫工作絕不可懈怠；新北市雖無疫情，因為全國最大雞隻消費地區，每日屠宰量達3至4萬隻，為防止中南部雞隻病毒傳播至新北市，動保處全面管控屠宰場消毒狀況，並加強現場雞隻檢驗，做作各項預警防疫措施。

農業局長李玟表示，目前國內所發現禽流感病毒並不會感染人，民眾無須恐慌，只要注意購買禽肉選擇是否有合格屠宰標章才選購，禽肉及雞蛋務必煮熟才能吃，勤洗手常消毒，就可以遠離禽流感的威脅。另養禽業者仍應持續嚴加戒備，依規定強化禽舍防鳥設施，同時落實人員、各式車輛、箱籠、器械清潔消毒工作，才能有效防堵疫情入侵及傳播。