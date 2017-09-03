總統蔡英文赴忠烈祠主持秋祭典禮 警方維安設3公尺高「意見表達區」

（台灣英文新聞／郭紫寧綜合報導）今天是九三軍人節，總統府發布新聞稿指出，總統蔡英文早上主持「中華民國106年秋祭忠烈殉職人員典禮」，蔡總統向國民革命烈士之靈位獻花後，率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。



「中華民國106年秋祭忠烈殉職人員典禮」今(3)日上午9時，在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉行，由蔡總統主祭，副總統陳建仁、行政院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖及監察院副院長孫大川陪祭。

蔡總統在總統府秘書長吳釗燮陪同下，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後蔡總統向國民革命烈士之靈位獻花；在恭讀祭文後，蔡總統率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。



總統府指出，今天與祭人員包括中央與地方文武官員、三軍部隊、警察、消防及遺族代表等。​​

「106年秋祭忠烈殉職人員典禮」3日在圓山忠烈祠舉行 ，台北市警察局在門外設置「意見表達區」，提供民眾表達意見的場所。 中央社

負責維安的台北市警察局，在距離忠烈祠門口約10幾公尺處用柵欄圍出一塊空間，名為「意見表達區」，柵欄高約3公尺，遭現場媒體戲稱為「猛獸動物區」。不過今天現場相當平和，並未出現抗議場面。