九三軍人節 國防部「疾風快閃」慶祝

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）今(3)天是九三軍人節，為擴大慶祝軍人節，國防部自8月起就已陸續舉辦許多活動慶祝並感謝軍人奉獻與辛勞。

國防部為擴大慶祝九三軍人節，昨(2)天在全國各地舉辦一系列名為「疾風快閃」活動，包括陸、海、空、海軍陸戰隊及國防大學理工學院等樂儀隊，都在全國四處人潮聚集場所「快閃」演出，提前慶祝軍人節。

其中之一的國防大學理工學院樂儀隊，下午在桃園機場第二航廈入境大廳現身；儀隊整齊劃一的步伐，加上輕鬆優雅的台灣民謠「望春風」等曲目，頓時吸引了不少入境旅客駐足。

國防大學理工學院院長荊元宇將軍受訪時表示，理工學院是培養國軍技勤幹部及科研人才的搖籃，學院不僅重視學生在課業方面的表現，也注重藝術薰陶及人格教育養成，他更希望國人在聆聽優美演奏之餘，進而支持國防，熱愛國軍。

澎湖防衛部昨天傍晚也在馬公觀音亭舉辦「榮耀九三、疾風快閃」活動，由澎防部所屬戰車營與機步營近40位官兵擔綱演出，國旗、戰鼓與軍歌迎風飄揚，吸引不少觀光遊客與民眾同樂。

除了「疾風快閃」活動，國防部從8月起就舉辦一系列慶祝軍人節活動，包括表揚大會、職棒開球、軍民聯歡晚會、敬軍活動等。

國防部發言人陳中吉昨天受訪指出，為慶祝九三軍人節，響應公益活動，他和新聞處團隊昨天帶著眷屬到安得烈食物銀行做志工。他說，在軍民同心的今日，國軍除了守護家園，對有需要幫助的人也要給予關懷和協助。

陳中吉也不忘為國軍最新形象連續劇「最好的選擇」打廣告，歡迎全民收看。

為建立「軍人節」的統一形象，國防部考量國軍在八年對日苦戰中，終獲最後光榮及勝利，十足代表國軍精神，以對日抗戰的9月3日勝利紀念日訂為「軍人節」。