川普擬重談美韓FTA  解決高額貿易逆差

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國總統川普不理會幕僚建言，打算廢除美國與南韓的自由貿易協定(FTA)，恐令已在朝鮮半島焦頭爛額的南韓腹背受敵。



《華盛頓郵報》昨(2)天報導，為應對北韓局勢，川普日前剛與南韓總統文在寅通話，強調兩國加強合作；然而，川普並未因此改變他對美韓FTA的負面看法。

報導認為，美國在朝鮮半島上不只面臨北韓發展核武的威脅，和南韓也可能面臨經濟上的緊張局勢。

美國貿易代表署(USTR) 7月12日曾發佈新聞稿正式通告南韓，美國要求基於美韓自由貿易協定召開特別聯合委員會的會議，開始談判進程，以消除對美國的貿易壁壘，並考慮是否需修改協定。

美國貿易代表賴海哲表示，川普維持縮減貿易逆差的承諾，並且要為美國勞工、農民、企業談判更好的貿易協定。美韓FTA最新版本自2012年生效，當時美國對南韓的商品、服務業貿易逆差為77億美元，去(2016)年已增至176億美元。

賴海哲致函給南韓產業通商資源部長官周亨煥(Joo Hyung-hwan)表示，希望盡快召開特別會議，解決數項美國產品進入南韓市場的問題，「而且最重要的是，解決我們嚴重的貿易失衡」。

南韓總統文在寅6月底訪問美國白宮時，川普曾當著文在寅的面表示，美國南韓的貿易逆差增加，更點名南韓的汽車、鋼鐵等產業對美不公，還呼籲南韓停止鋼鐵傾銷。

文在寅則表示，美韓兩國的經濟夥伴關係是未來發展的重要支柱，雙方承諾一起努力，促進經濟成長與創造就業機會，確保對雙方人民都更互利互惠。

南韓首席談判人員則於上(8)月底回應，首爾提議和華府共同研究已有5年歷史的美韓FTA影響，以及美國貿易逆差的原因，在此之前，「不會和美國重新協商自由貿易協定。」

白宮主和派不希望另闢朝鮮半島「新戰場」

白宮顧問及川普政府有不少力勸川普勿撤銷美韓FTA的主和派，包括國安顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)、白宮國家經濟會議主席寇恩(Gary Cohn)及國防部長馬提斯(Jim Mattis)。

報導指出，主和派企圖阻止川普撤銷美韓FTA，原因在於顧慮整體區域局勢，不想在北韓持續以飛彈試射與核試驗升高緊張局勢之際，讓第一線面對威脅的南韓感到孤立無援，腹背受敵。



報導引述知情人士的話，儘管川普仍可能保留美韓FTA、尋求重新談判對美國更好的條件，然而，他已指示幕僚，要準備撤銷FTA的內部程序。



一名白宮發言人對此表示，相關討論正進行中，現階段沒有消息公布。



儘管美韓FTA生效，當時經過雙方國會的立法程序，然而川普想撤銷，程序上不需要經過國會同意，他的總統職權就有權決定。



美、韓已於8月召開美韓FTA架構下的特別會議，外界當時認為，這是美國打算啟動美韓FTA重新談判的第一步；然而，川普的心意似乎更激進。



也有分析指出，現階段釋出美國打算撤銷美韓FTA的消息，可能是川普企圖爭取重新談判更好條件的手段。



南韓是美國的第六大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額達1122億美元。