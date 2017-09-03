瑪娃外圍環流影響  全台須注意強降雨

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）根據中央氣象局，今(3)天瑪娃颱風持續以緩慢速度朝福建、廣東一帶接近，受外圍環流影響，各地降雨機率仍高。



氣象局指出，第16號瑪娃颱風緩慢向福建、廣東一帶接近，受到外圍環流影響，今天各地仍有短暫雨；中午過後熱力作用助長雲系發展，降雨機率更高且有大雨或豪雨發生的可能。

氣象局提醒，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天，有持續時間較長的強降雨出現；而南部、台東地區及大台北平地，也有間歇性陣雨，至於中部地區及桃竹苗、花蓮，雨勢明顯集中在午後。



氣象局表示，今天各地仍有大雨或豪雨發生機率，且由於部分地方累積雨量多且降雨仍持續，請留意坍方、落石、淹積水等現象。

另外，澎湖、金門離此颱風距離相對較近，將有強風及大雨出現。



氣溫方面，大台北及東半部高溫約攝氏30、31度，桃園以南陽光仍有機會露臉，高溫約32 、33度，不下雨時，仍有悶熱的感覺。

台灣西半部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風；中南部、東南部、恆春半島沿海及澎湖、金門有長浪發生可能。

空氣品質資訊：今日全台各地及離島地區空氣品質為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。