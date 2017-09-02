異國戀正夯！泰國政府提供跨國婚姻課程

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）異國戀正夯！泰國社會發展與人道安全部（Social Development and Human Security Ministry）提供嫁給外籍人士的泰國女性免費的婚姻課程，幫助他們和來自異文化的丈夫在生活上溝通協調，以及遠嫁國外的法律知識等。

泰國社會風氣開放，異國戀情普遍被大眾所接受，不少泰國女性更是視異國婚姻為翻身的機會，然而，當相愛的兩個人來自不同文化背景時，不免面對生活方式及語言溝通等種種問題，為保護泰國女性，泰國政府亦提供了如何預防詐騙以及避免淪為人口販運的受害者。

泰國社會發展與人道安全部的性別平等部主任Patcharee Arayakul說，該課程將教導婦女了解目的地國家的法律，以及如何準備相關移居的法律程序等等。

孔敬大學(Khon Kaen University)社會學與人類學系副教授Dusadee Ayuwat在《曼谷郵報》的採訪中指出，該課程涵蓋法定權利、如何通過泰國有關當局尋求幫助，以及探索文化衝擊的問題。

根據《路透社》報導，曾經參與過該課程的一名女性表示：「泰國女性，特別是來自東北地區的女性，對丈夫總是百依百順，但她們必須學會尊重自己和文化。」她指出，對很多泰國女性來說，西方的生活就像一個童話故事，但在現實跨國婚姻中，這些女性拋棄了一切自己熟悉的環境，隻身前往異國，其實是格外孤獨並難以適應。