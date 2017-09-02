9/2小花蔓澤蘭防治日 一起攜手維護台灣生態

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 由林務局副局長楊宏志今(2)日帶領同仁、協會志工及當地社區民眾一起參加嘉義林區管理處在嘉義縣中埔鄉石硦林場舉辦的除蔓活動。林務局表示，9月2日是小花蔓澤蘭防治日，農委會林務局今天在全國各地同時舉辦13場剷除小花蔓澤蘭活動，號召民眾用行動來剷除小花蔓澤蘭，該活動共有1,827人參加，剷除小花蔓澤蘭有6,027公斤。

林務局指出，小花蔓澤蘭是國內最常見的外來入侵植物，它的繁殖能力非常強，而且還會攀爬纒繞在樹上，讓樹木無法行光合作後衰弱死亡，對環境生態的影響相當大。研究發現，每年開花結實前是防除小花蔓澤蘭的最佳時期，而目前正是剷除它的最佳時機，所以選定每年9月的第一個星期六為小花蔓澤蘭防治日，希望以活動的方式，讓民眾認識小花蔓澤蘭，達到全民參與小花蔓澤蘭防治工作。

林務局說，今年的小花蔓澤蘭防治日，分別在宜蘭、苗栗、台中、嘉義、高雄及花蓮等6個縣市同時舉辦，參與民眾達1,827人，剷除小花蔓澤蘭數量超過6,027公斤以上，成果相當豐碩。而為了讓更多的民眾參與小花蔓澤蘭除蔓活動，所屬各林區管處在9月底前陸續舉辦多場除蔓相關活動。

在今天的活動中，主辦單位介紹如何認識小花蔓澤蘭，呼籲大家在野外如果看到它們的蹤跡，一定要隨手把它們清除，讓它不危害我們的生態環境。另外，在活動的現場還特別展示可移動式炭化爐暨醋液收集系統，可收集以小花蔓澤蘭植體製造之醋液，透過再利用方式達到防治目的，本次也安排空拍機(UAV)拍攝活動現況，比對移除小花蔓澤蘭前後差異，成果將放在本局網站及Facebook官方粉絲團，提供民眾瀏覽，讓更多人參與愛護地球活動。

林務局表示，自2001年起開始大力推動小花蔓澤蘭防治工作，經過多年努力，小花蔓澤蘭危害的面積已經由51,853公頃減少至8,123公頃，總共減少了43,730公頃（84%），防治已有顯著成果，但因小花蔓澤蘭繁殖能力極強，仍須持續防治以防止再擴大蔓延，希望全國民眾、社區、農民可以一起來參與除蔓工作，讓小花蔓澤蘭不再危害我們的生態。

林務局副局長楊宏志今(2)日帶領同仁、協會志工及當地社區民眾一起參加嘉義林區管理處在嘉義縣中埔鄉石硦林場舉辦的除蔓活動。(照片由林務局提供)