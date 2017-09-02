U18延長賽中華勝加拿大 搶首勝增自信心

U18世界盃青棒賽中華隊今(2)日首戰對地主加拿大隊，一路打到延長賽第10局才分出勝負，中華隊終場以7比6獲勝；總教練周宗志說，搶下首勝對選手自信心有幫助，「球隊氛圍更好」。

U18世界盃青棒賽昨天起在加拿大雷灣（Thunder Bay）開打，中華隊前兩戰都是硬戰，台灣時間今天早上6時30分與地主加拿大隊交手，派出王牌林鋅杰先發。

林鋅杰開賽發生不穩，投2.2局出現7次保送、1次觸身球保送，失掉4分皆為責失分，提前下場，由朱益生接替投球；周宗志受訪表示，林鋅杰的表現，主要是受到主審好球帶不固定的影響，沒辦法適應。

兩隊比賽前半段緊咬，九局打完5比5僵持不下，進入突破僵局制延長賽第十局，中華隊靠著犧牲短打、接連安打、滾地球，先拿兩分，加拿大下半局追回1分，中華隊拿下勝利。

周宗志表示，整體而言除了先發投手，其他都表現的不錯，打者的部分，「因為戰局緊咬，有特別叮嚀他們注意選球、積極上壘」，在戰術上的執行也有到位，「不像之前在台灣的幾場交流賽，如果戰局被拉開或處於落後，很容易就放掉，今天比賽做的很好」。

中華隊首兩戰對加拿大、南韓比賽都是硬戰，在賽程的安排上更吃力，首場比賽台灣時間早上6時30分打，第二場對南韓比賽台灣時間晚上9時開打，中華隊打完首戰回飯店稍微休息，就必須再出發備戰。

周宗志表示，搶下首場比賽的勝利，會增加選手的自信心，也會讓球隊的氛圍更好；第二場對南韓的先發投手劉致榮，去年亞洲青棒錦標賽就曾對南韓隊先發，「南韓的實力都差不多，評估打擊跟加拿大差不多，投手更好。」