募集生活百寶袋　助他生活好品質

北台北家扶中心今年的園遊會，發起了募集以寢具為主角，並且配搭著民生物資，集結而成的『生活百寶袋』，做為經濟弱勢家庭的園遊會禮物，期待能夠透過這份禮物，幫助家庭能夠有更好的生活品質，也感受到社會大眾的愛心！

北台北家扶中心的社工長期在北海岸地區、士林、北投以及內湖等地深耕服務，透過社工的訪視，發現服務的家庭囿於經濟限制，常捨不得更換已經受潮或是發霉的寢具，甚至無寢具可用。小傑的家，因為家中缺少寢具，都直接使用被胎保暖，導致被胎有許多髒污無法清洗，讓一家人長期受過敏所苦，房間裡瀰漫著無法飄散的異味；小芬家則是沒有多餘的寢具替換，長年來家中的被單、床包與枕頭已經殘破不堪，衛生堪慮。

北台北家扶中心今年預計募集950份『生活百寶袋』，做為歲末的禮物提供給扶助家庭。一份1500元。希冀社會大眾認購『生活百寶袋』，幫助受扶助家庭改善生活條件，並且於11月4日在天母運動公園『邁向新未來』園遊會發放。

北台北家扶中心張如萱主任邀請有能力的社會大眾，一同響應認購生活百寶袋，幫助更多的小傑和小芬。中心將統一代購，發放給950戶服務的家庭，有意認捐者請洽北台北家扶中心：(02)2837-0576士林中心、(02)2626-7476淡水服務處。