德國麻疹新增案例 曾去西門町的民眾當心

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署今（1）日公布，國內新增1例德國麻疹確定病例，為北部31歲男性，於西門町服飾店擔任店員，感染源待查。呼籲8月20日至8月30日曾去過西門町的民眾，如出現疑似症狀，應戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸史。

疾管署表示，該個案為北部31歲男性，於西門町服飾店擔任店員，8月23日起出現頸部淋巴結腫大症狀，27日及29日分別出現紅疹及結膜炎等症狀後，30日至醫院就診，經通報檢驗確認感染德國麻疹，目前自主健康隔離中。個案於暴露期間無國外旅遊史，研判為國內感染病例，可能感染來源調查中。

個案於可傳染期間除工作、就醫外無特殊活動史。呼籲8月20日至8月30日曾在台北市西門町出入的民眾，請自主健康管理21天（自最後接觸日起計算），如出現如有發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，及伴隨全身性不規則丘疹等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸史。

今年截至8月31日國內共計3例德國麻疹確定病例，其中1例國內感染，2例境外移入，感染國家為菲律賓及中國大陸。去年累計4例，1例國內感染，3例境外移入（感染國家為印度、香港、中國大陸）。

國內95%以上民眾曾經感染或已接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），一般人感染後大多症狀輕微；但孕婦於懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡。

國內育齡婦女如經檢驗不具德國麻疹抗體，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所免費接種1劑MMR疫苗。

疾管署提醒，民眾前往德國麻疹流行地區前，可先至國內旅遊醫學門診評估MMR疫苗接種需求；於流行地區應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集地區可戴口罩加強自我防護。