勞動基金今年前7月 獲利1683億元

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）勞動部今天(1日)召開例行業務報告，會中勞動基金運用局副局長劉麗茹公布最新勞動基金狀況。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，勞動基金截至7月底止，整體基金規模為新台幣3兆4871億元，7月單月獲利443億元，今年累計至7月收益數為1683億元，收益率5.08%。其中新制勞退基金規模為1兆7910億元，舊制勞退基金規模為8487億元，勞保基金規模為7125億元，就保基金規模為1124億元，職災保護專款規模為104億元，積欠工資墊償基金規模為121億元。



劉麗茹表示，截至7月底，整體勞動基金評價後收益數為1683億1000萬元。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為5.17%、5.36%、5.51%、0.10%、0.54%及1.16%。另受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為2835億元，收益數為141億2000萬元，收益率為5.46%。



展望未來，劉麗茹指出，今年以來全球經濟景氣持續成長，各主要經濟體央行雖已明確採行縮減貨幣寬鬆政策，然而在考量對經濟的影響性，均採取較緩和調整步伐。在資金仍屬寬鬆環境下，各項經濟指標持續溫和復甦，企業獲利穩健成長，雖外匯市場仍有較明顯波動，但整體金融市場表現仍持續走揚。



勞動基金運用局將密切觀察，國際組織對未來經濟發展的研究與看法，掌握全球金融情勢，獲取勞動基金長期穩健收益。